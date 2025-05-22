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    廢物利用！ 樹木修剪廢枝條變身動物造型作品

    修剪樹木後的廢枝條，發揮巧思，也能成為趣味的動物造型創作。（記者吳俊鋒攝）

    修剪樹木後的廢枝條，發揮巧思，也能成為趣味的動物造型創作。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/22 00:02

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕修剪樹木後常有廢枝條的處理問題，台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班運用巧思，透過裁切、組合，變身為動物系列的造型創作，每件都是獨一無二的趣味藝術品，深受樂齡學員喜愛。

    颱風季之前，常會進行樹木修剪，以降低災情，七甲五街花卉產銷班長黃毅斌說，葉子可用來堆肥，但廢枝條的處理就較為棘手，除了如何清運之外，若是集中焚燒，也有空污的環保問題，很傷腦筋。

    黃毅斌提到，結合小創意，就能讓廢枝條大變身，可依照粗細來裁切，進行動物造型裝置的藝術創作，成為居家展示的飾品。

    黃毅斌指出，以手作公鹿為例，大型枝幹當身體、中型枝幹當頭部、小型枝幹當頸與腳，不同延展程度的細枝條則是角，也可點綴嘴巴、耳朵，組合成形。

    廢枝條不僅可組合成動物系列的造型創作，還能進行貓頭鷹意象的雕刻，甚至加工為鉛筆，運用多元化。

    黃毅斌強調，天氣進入高溫型態，在戶外「拈花惹草」容易中暑，透過廢枝條的創意運用，室內也能「搞園藝」，相關課程已巡迴各樂齡班教作，深受阿公、阿嬤學員的歡迎。

    修剪樹木後的廢枝條，發揮巧思，也能成為趣味的動物造型創作。（記者吳俊鋒攝）

    修剪樹木後的廢枝條，發揮巧思，也能成為趣味的動物造型創作。（記者吳俊鋒攝）

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