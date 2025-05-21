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    桃園市露營場僅4％合法 復興區長曝申設門檻「太難」

    桃園市目前露營場營運，僅5家合格申設。（桃園市觀旅局提供）

    桃園市目前露營場營運，僅5家合格申設。（桃園市觀旅局提供）

    2025/05/21 23:26

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市目前露營場營運估計125家，但僅5家合格申設，合格率4%。市府明（22日）將於復興區三光里多功能辦公處，及26日於龍潭區龍星市民活動中心舉辦申設法規說明會，盼協助露營業者解決申設上的難題。

    復興區長蘇佐璽今日表示，復興區地處水源保護區，很多族人想在自己的土地經營事業，受到很多法令限制，想經營露營區或低度開發，中央露營場輔導要點嚴格，加上原住民族人財力狀況不好，又要花錢做露營場汙水處理和建物設施，想合法經營不易，希望政府補助和挹注資源。

    蘇佐璽提到，復興區有許多好的山地風光，很適合發展露營產業，車程不長，民眾花一些時間就可享受到山地風光，山上氣候涼爽，露營花費又比一般旅宿節省，更重要的是，露營地極可能會成為青年回鄉發展事業的第一桶金。但露營地合法化的進展沒那麼順利。區內現有超過100家露營業者，大家都很努力想要合法化，但中央的管理要點不易達到，他舉例規範中有設施面積比例大小規定，有些業者土地內有大樹和林地，如果要符合比例，就可能要砍伐這些林木，對環境其實不好的。

    對此，觀旅局代理局長王麗娟表示，市境露營場多位於復興區山區，涉及山坡地、水質保護區、地質敏感區等條件，市府連續3年積極辦理各項輔導措施，包含成立輔導團隊每週三復興區駐點諮詢、辦理業者說明會、免費撰寫申請書件等一站式服務，該局全力輔導露營場業者合法化，迄今完成第二階段合法設置露營場5家，合法露營場家數全國第4，並輔導67家業者通過第一階段土地使用許可，市府將持續輔導申請第二階段設置登記，通過後合法家數將持續成長。

    王麗娟強調，露營場管理要點於2022年發布，有條件開放非都市土地農牧及林務用地經營露營場，雖經開放土地容許使用，但露營場仍須遵守各項法令規定，包括經營面積過大、位處環境敏感區、設施許可、水保、廢汙水等，個別露營場有不同的合法規定及成本，市府已持續個別輔導中，不過業者仍需配合辦理始得順利申請。

    桃園市目前露營場營運，僅5家合格申設。（桃園市觀旅局提供）

    桃園市目前露營場營運，僅5家合格申設。（桃園市觀旅局提供）

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