4天假期衝出國還是玩國旅？他選擇障礙 網這原因力推出國

4天假期該出國還是玩國旅，引發PTT網友討論。示意圖。（資料照）

2025/05/22 00:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「四天假期，到底該出國還是玩國旅？」一名網友因年終領得不錯，打算帶爸媽來場家庭旅行，卻因為全家僅有四天共同空檔，陷入選擇困境。貼文曝光後，網友一面倒力推「四天可以出國」，但也有人力挺「國旅才不會玩得太趕」。

原PO指出，爸媽過去僅出過一次國（去新加坡），因此非常想安排一次短程出國，像是香港或沖繩等地，不過也擔心四天來回飛行太趕；相較之下，若選擇國旅如澎湖、阿里山、日月潭，時間安排會更充裕，但又覺得難得有假，卻留在台灣稍嫌可惜。

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留言區討論熱烈，推薦出國派集中火力支持日本短程航點，「四天沖繩超級可以」、「福岡四天很夠，還能順便去熊本」、「老人家能出國的機會不多」、「能出國當然是出國啊，讓爸媽留下特別回憶」、「沖繩近、環境好、食物棒，很適合長輩」，也有網友提到韓國與濟州島是短期旅行的好選擇。

不過也有國旅派認為「四天還是留在國內比較不累」，建議去澎湖看花火節、或住日月潭涵碧樓放鬆，直言「出國等飛機就浪費時間」、「才四天要出國不要累死，不如選台灣郊區好好放鬆」、「澎湖四天很夠了」；但同時也有網友幽默直言，「誰選國旅誰盤子」、「日本才兩小時，睡個午覺就到」。

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