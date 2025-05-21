星巴克大溪公園門市人氣爆棚 遊客卻被窗外「這設施」嚇到

遊客造訪星巴克「大溪公園門市」，往窗外看出去，卻看到已破損近一年的涼亭。（記者李容萍攝）

2025/05/21 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局、風景區管理處攜手星巴克，將大溪中正公園的遊客中心，改造規劃為「星巴克大溪公園門市」，這是星巴克全國首間位於公園且具日式和風建築的特色門市，本月1日開幕以來，造訪者幾乎天天爆棚。不過，遊客往窗外看去，映入眼簾的卻是屋頂破損8個月的復興亭，遊客不解「市府為何久久不改善？」

民進黨市議員陳治文表示，「星巴克大溪公園門市」呼應公園周邊綠意與大溪人文氣息，結合部分遊客中心功能，讓遊客如同旅人般，在此地匯集享受美好生活空間，店家利用大溪豆製品產業為基底，結合蔬食風潮，研發新品餐食，其以老街牌樓、百吉隧道、落羽松及木陀螺等大溪意象設計的大溪特色馬克杯，讓遊客驚喜。不過，從窗外看出去的破損涼亭場景，則是驚嚇居多，希望風管處加速修繕效率。

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對此，風管處祕書吳敏光今日表示，大溪中正公園鄰近大溪老街知名景點，2020年由市府公告登錄為文化景觀，風管處分二期啟動「大溪中正公園整建工程」，復興亭於去年10月損壞後，風管處已暫時封閉，並請廠商評估修繕費用，此案已規劃簡易的修繕設計，送文化局進行文化資產審議通過後，進行修復。

吳敏光說，中正公園內其他老舊的涼亭、步道等設施，風管處今年已編列大溪中正公園第二期規劃設計費200萬元，屆時將全面檢視公園既有涼亭納入修繕規劃，正爭取工程經費約2700萬元，預計明年底完成改善。

星巴克在大溪中正公園遊客中心打造日式咖啡廳「大溪公園門市」，可飽覽周邊綠意和景觀。（記者李容萍攝）

星巴克在大溪中正公園遊客中心打造日式咖啡廳「大溪公園門市」。（記者李容萍攝）

星巴克在大溪中正公園遊客中心打造日式咖啡廳「大溪公園門市」。（記者李容萍攝）

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