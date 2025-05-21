桃園之光！學生們鐵人3項、英語朗讀、四格漫畫獎不完 1778人獲表揚

桃園市長張善政（右2）表揚獲「桃園之光」學生，左起為新屋高中吳思慧、建德國小徐玄恩、觀音國中張玲瑄。（記者李容萍攝）

2025/05/21 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（21）日出席「114年度桃園之光表揚大會」說，今年共有144所學校、1778名學生接受表揚，比去年約1300名明顯增加，顯示桃園各級學校在全國性競賽中表現越趨優異，同學們能在求學階段於學術、體育、才藝等領域脫穎而出，榮獲全國競賽優勝，對未來的學術發展或人生歷程，都是寶貴且正向的記錄，他期勉同學們持續勇敢追夢，追求卓越，為自己與桃園爭光。

受獎學生中，新屋高中吳思慧擁有挑戰自我極限的精神及對鐵人三項的熱愛，拿下「2024台東活水湖全國鐵人3項錦標賽」S16女子組半程賽第一名，她必須在限制時間內完成游泳750公尺、自行車20公里及長跑5公里，展現心肺功能、肌耐力與協調適應能力。

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在去年度的語文領域的競賽中，桃園市多名學生拿下演說、字音字形、朗讀等賽事特優成績，觀音國中張玲瑄藉由英文話劇，帶大家深入童話故事情境之中，在國際英語朗讀節HTISF2024腳色獨白中，優異詮釋睡美人「黑魔女一角」，獲得第一名。

藝術與人文方面，建德國小徐玄恩運用蠟筆、彩色筆與色鉛筆等工具，藉由四格漫畫描述自己最喜歡幫爸爸吹頭髮的片刻，參加113學年度弘揚孝道漫畫比賽榮獲特優。讓人看見孝道其實存在於日常生活的點滴中，透過畫筆傳達「孝順要表現出來，讓家人感受到愛」的信念。

教育局長劉仲成說，「桃園之光」獎項舉辦至今已逾15年，旨在鼓勵多元教育與創新學習。今年受獎學生在各領域表現亮眼，在語文、數學、自然與生活科技、社會、藝術與人文、健康與體育等各領域都有傑出表現，充分展現桃園多元教育的豐碩成果。未來市府將持續推動創新教學與多元發展，鼓勵學生勇於挑戰、發揮潛能。

桃園市長張善政（中）表揚各校獲「桃園之光」學生。 （記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）表揚各校獲「桃園之光」學生。 （記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）表揚各校獲「桃園之光」學生。 （記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）表揚各校獲「桃園之光」學生。 （記者李容萍攝）

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