慢活在「台南日常之美」像在義大利 作家楊馥：台南很黏人

文化作家楊馥如以「拾起台南日常之美，活出義大利的率性與甜蜜」為題演講。（台南市府提供）

2025/05/21 21:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府公務人力發展中心舉辦名人講座，今（21）日邀請文化作家楊馥如以「拾起台南日常之美，活出義大利的率性與甜蜜」為題演講，從多國文化的觀點出發，細膩描繪台南生活中的人文風景，帶領聽眾重新發現城市日常的美好。

楊馥如與外籍老公結婚後住在義大利10多年，經常旅行寫作、分享美食；在疫情期間暫時無法回義大利，就這麼在台南定居下來至今。楊馥如分享在台南的慢活，「就像另一個義大利」，處處有令她感動的瞬間。她很喜歡散步發現新樂趣，享受在這個城市完全自由與歷史文化溫度，「在台南，工作就是生活，生活就是工作。」

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南市副市長趙卿惠表示，楊馥如作家在書中曾寫道，「不是我選擇台南，而是台南選擇了我」，並以她獨特的視角重新詮釋對城市的認同，令人動容。

趙卿惠表示，台南土地很黏人，人文風情會吸引人到台南定居；台南不僅是一座文化古都，更是一座充滿想像力的城市，從結合文化與美學的特色鑄鐵孔蓋藝術、空山祭的光影創作，到月津港燈節等活動，處處可見市府團隊將創意融入公共空間的努力。她同時鼓勵市府人員以楊老師的多元經歷分享，從不同文化與角度出發，賦予日常工作更多想像與溫度，「只有台南能超越台南」。

公務人力發展中心表示，面對快速變遷的社會環境，持續學習與多元視野的建構是公部門重要的能力基礎。期盼透過講座，啟發市府主管將對台南熱愛轉化為施政動能，在城市治理中注入人文思維與專業素養，持續為市民創造更美好的城市生活。

南市公務人力發展中心舉辦名人講座，為城市治理注入人文思維。 （台南市府提供）

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