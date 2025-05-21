週四悶熱南部高溫衝38度 午後各地慎防短暫雷陣雨

週四各地多雲到晴，花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及山區有短暫雷陣雨。（資料照）

2025/05/21 22:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週四（22日）各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；白天感受悶熱，中南部近山區局部可達36度，高屏地區高溫恐飆38度以上。

中央氣象署預報，週四台灣附近風向為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具以備不時之需

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溫度方面，週四預測各地高溫為31到36度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能，外出請注意防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫25至26度。

天氣風險公司指出，週四鋒面系統會稍微南下接近北方海面，預估不會直接影響，但大氣不穩定的程度提高，大台北、東半部的午後雷陣雨有擴大的趨勢，平地區域也有機會受影響；西半部平地區域則大致是晴到多雲天氣，午後山區也同樣會有局部雷陣雨機會。

紫外線指數部分，週四台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，迎風面擴散條件較好，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

氣溫方面，各地高溫31到36度，中南部近山區有局部36度或以上的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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