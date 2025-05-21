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    挺不住了！進貨成本飆升 玉井農會擬漲芒果冰價格

    產量銳減，價格飆升，玉井老街鮮果芒果冰被迫調漲。（記者吳俊鋒攝）

    產量銳減，價格飆升，玉井老街鮮果芒果冰被迫調漲。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/21 21:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到持續低溫的氣候因素影響，今年國內芒果產量銳減，物稀為貴，尤其最受歡迎的愛文，價格直線攀升，每台斤飆破百元；由於進貨成本已創下歷來同期新高，玉井區農會「熱情小子」冰店的芒果剉冰與芒果雪花冰等人氣商品，也可能被迫喊漲，調幅正研議中。

    玉井有「芒果故鄉」之稱，區農會加上緊鄰的中正路店家，以芒果冰遠近馳名，每到產季，遊客湧至嚐鮮，冰店一條街也成為熱門的觀光景點。

    玉井區農會供銷部主任許秀玉提到，今年各地的芒果產量都剩下2、3成，目前拍賣市場的到貨狀況，僅是過去同期平均的十分之一，搶手程度可以想見，由於進價太高，鮮果芒果冰只得被迫調漲。

    而玉井中正路老街知名的「有間冰舖」，為了反映成本，深受歡迎的鮮果芒果冰已經漲價，最具人氣的「芒果無雙」，小碗調至170元，大碗則是250元，因貨源短缺，還限量推出。

    業者簡瑞男表示，目前鮮果芒果冰採用的是愛文、玉文與金煌，以及土檨仔等，但今年全面減產，各品種都歉收，大家搶貨，導致價格飆升。

    簡瑞男說，目前芒果冰品使用的金煌，進貨價格每台斤就要100元，最熱門的愛文更貴，二級品的小果每台斤高達120元，是他從業逾30年來同期新高，還得積極尋訪農民，維持穩定供貨，否則有錢也買不到。

    產量銳減，價格飆升，玉井老街鮮果芒果冰被迫調漲。（記者吳俊鋒攝）

    產量銳減，價格飆升，玉井老街鮮果芒果冰被迫調漲。（記者吳俊鋒攝）

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