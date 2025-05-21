楊梅區農會米食競賽兼公益 720顆粽子飄香社區

楊梅區農會理事長鄭美英（右三）、總幹事周吉福（右二）一同包米粽、粄粽。（楊梅區農會提供）

2025/05/21 22:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區農會今天舉辦客家米食料理競賽，家政班員及義務指導員共200多人參與，做逾720顆米粽、粄粽，展現社區媽媽廚藝才華，同時分送給社區弱勢，兼做愛心公益，讓客家米食文化飄香鄰里社區。

農會客家米食料理競賽分米粽、粄粽２項，藉料理競賽方式，重新詮釋客家美食，評審主要以米粒口感，以及外觀、色香味評分，三湖B班家政班獲米粽組冠軍，楊明里家政班獲粄粽組冠軍。

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三湖B班家政班長盧明華表示，班員合力製作的米粽，包括配料、炒米火候都是功夫，加入豬肉、豆干、紅蔥等客家食材，另外還有自行醃製的蘿蔔乾，搭配起來鹹香軟Q，口感出眾，首次參加就奪得佳績，感謝班員的努力，把媽媽的味道呈現出來。

農會理事長鄭美英表示，為響應端午節節慶，農會辦客家米食競賽，使用在地優質米做米粽、粄粽，有些使用特別餡料，像酸菜、干貝、蓮子等，也有班員用南瓜把粄粽做成黃金粽，不只展現廚藝才華，也做出創新，競賽也結合公益，將做好的60串720顆粽子分送給周遭弱勢團體，不浪費食材，幾次觀摩後，她也知道如何包粽子，好玩又有意義，現場也展示紅龜粿、草仔粿、菜包米糕等客家美食，讓現場民眾同享，促使民眾對客家米食文化有深刻的瞭解。

三湖B班家政班獲楊梅客家米食料理競賽米粽組冠軍。（楊梅區農會提供）

楊明里家政班獲楊梅客家米食料理競賽粄粽組冠軍。（楊梅區農會提供）

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