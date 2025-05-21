彰化芬園「春豐」平地水蜜桃盛產 甜度高達13度

「春豐」水蜜桃外型碩大香氣濃郁，令人垂涎欲滴。 （張洲府提供）

2025/05/21 20:16

〔記者湯世名／彰化報導〕吃水蜜桃不用上山！彰化縣芬園鄉曾獲十大神農獎的農民張洲府，在園區栽種350棵台農3號「春豐」水蜜桃，適逢採收期，每棵果樹上結實累累，外型碩大香氣濃郁的水蜜桃令人垂涎欲滴。張洲府說，「春豐」水蜜桃甜度高達13度，每棵果樹可結約50顆果實，總產量高達1萬7000多顆，極具經濟價值。

農委會農業試驗所多年前研究適合在平地栽種且好吃的水蜜桃，花了13年時間終於成功，命名為台農3號「春豐」，並由彰化縣芬園鄉曾獲十大神農獎的農民張洲府承接栽種。張洲府曾在2011年發表「春豐」；「春豐」果實大、甜度高，眾人看到平地也可以種出外型碩大且口味甜美的水蜜桃時都讚不絕口。

請繼續往下閱讀...

張洲府說，「春豐」水蜜桃平均甜度達13度，果實圓潤、碩大，果皮呈現紅色，易剝皮，香氣濃，具有耐雨水的特性，發生水傷的程度較少，適合台灣平地種植，極具發展潛力。目前適逢採收期，歡迎民眾前來品嘗採購。

張洲府栽種的「春豐」水蜜桃適逢採收期。 （張洲府提供）

「春豐」水蜜桃適逢採收期，外型碩大香氣濃郁的水蜜桃令人垂涎欲滴。 （張洲府提供）

「春豐」水蜜桃適逢採收期，平均每棵果樹可結約50顆果實。 （張洲府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法