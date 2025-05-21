基隆市籃球隊趕不上明年SBL開打？教育處長：萬一流標會重新招標

基隆市教育處長徐嬿立在議會答詢時指出，SBL基隆隊希望在5月底、6月完成招標。（記者俞肇福攝）

2025/05/21 21:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕熱愛運動的基隆市議長童子瑋今天（21日）提醒基隆市教育處，基隆市籃球隊招標萬一流標？是否會趕不及2026年SBL（超級籃球聯賽）開打？基隆市教育處長徐嬿立說，基隆市籃球隊共計2案採購，將分別於明天（22日）與下週公告上網招標。徐嬿立說，萬一真的流標，依據委員會建議，會重新檢視相關招標條件，重新招標，務期趕上2026年SBL開打。

民進黨議員鄭文婷、吳驊珈質詢指出，謝國樑公開承諾籃球隊經費將由產業發展處編列，為何今年還是編列教育處體育發展基金？另外，童子瑋也詢問基隆市籃球隊招標作業進度。

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基隆市政府於2024年宣布成立SBL基隆市屬在地籃球隊計畫，2025年1月市議會決議通過3000萬元預算後，市府規劃「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」2700萬，及「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」270萬，共計2案辦理公開採購，進行招募工作，廣邀相關領域廠商參與投標。

徐嬿立說，市府積極蒐集產、官、學界專業意見，5月8日向議會進行SBL專案報告市屬籃球隊籌備進度專案報告。由於許多議員對於籃球隊多有指教與建議，所以納入修正，日前才完成「基隆市籃球隊委託專案管理服務案」修正，預計最快明天公開招標。另外，2700萬的「超級籃球聯賽球隊基隆市籃球隊勞務採購案」，公告展覽，下週將標案上架。希望能於5月底、6月初決標，接下來6到8月展開招聘教練、球員，完成球團簽約；9月到11月球員進駐開始例行性訓練與教育工作，趕上2026年1月的SBL賽事。

童子瑋提醒，基隆市籃球隊勞務招標萬一流標，是否有備案？一旦流標明年打SBL會來不及？他更擔心萬一流標，今年SBL選秀作業，基隆籃球隊肯定無法參加。

徐嬿立說，徐嬿立說，根據委員會建議制訂相關招標作業，往好的萬一真的流標，依據委員會建議，會重新檢視相關招標條件，重新招標，務期趕上2026年SBL開打。

熱愛籃球的基隆市議長童子瑋21日在議會提醒教育處，SBL基隆籃球隊萬一招標作業來不及，恐怕會影響明年賽事。（記者俞肇福攝）

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