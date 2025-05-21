國科會推動次世代通訊、農科及智慧醫療 提升台灣競爭力

國科會第15次委員會議召開，會後發布次世代通訊科技發展方案草案，以及農業科技園區發展及智慧醫療計畫成果，展現台灣國際競爭力。（國科會提供）

2025/05/21 19:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（21日）委員會議提出次世代通訊科技發展方案草案，規劃6年270億元來促進關鍵應用、加速研發與強化產業生態系等，同時也與農業部推動農業科技園區共計600公頃達農業轉型與永續；也發揮台灣智慧醫療量能，加速相關AI生醫開發與產品落地應用，未來盼發展醫療機器人大腦及核心。

國科會指出，去年台灣通訊產值1.28兆元，衛星通訊產值前年也來到2899億元，不論是太空端、地面端，從系統整合、組裝與次系統，到零組件等，台廠初步切入國際供應鏈，為強化我國通訊產業既有優勢與未來競爭力，與經濟部、數位發展部、教育部、國家通訊傳播委員會及國家太空中心，研擬次世代通訊科技發展方案草案，今年起到2030年規劃270億元，加速產業布局。

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草案其中強調促進關鍵應用服務落地，包含整合發展多元衛星服務，並建構實驗網加速技術研發，並跨部門協作強化產業生態系，整備寬頻衛星及B5G/6G NTN頻譜與法規調適、建構資安、驗證環境及運營規範。

此外，今委員會也由國科會與農業部合作，整合農業科技園區，包含：屏東農業科技園區、台南蘭花生物科技園區與桃園農業物流加工園區共近600公頃，導入智慧農業技術，整合研發、人才、冷鏈物流、檢疫通關等資源，讓科研成果落地，並協助農企業淨零，讓台灣農業站上國際舞台。

智慧醫療也是台灣強項，國科會也報告推動生醫創新及精準健康發展，已推動「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用計畫」及「台灣智慧醫療創新加值推動計畫」，擴大新創系統模組整合開發，協助醫材軟體通過台美查驗登記、衍生AI新創公司，更加速智慧醫材產品落地應用等。

國科會主委吳誠文表示，面對高齡化趨勢，智慧醫療科技是優化病患照護、降低人力依賴、增加醫療韌性的重要推動力。未來將持續跨部會連結，長期目標可將智慧醫療作為醫護機器人之關鍵大腦與發展核心，協助台灣醫療永續發展，並提升智慧醫療產品的國際競爭力。

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