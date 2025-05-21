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    大雨沖刷！桃園楊梅頭重溪護岸崩塌18米 6月底完成重建

    桃園市楊梅區頭重溪大同橋上游右岸護岸，因上週大雨崩塌18公尺，楊明里長鍾能錦、大同里長謝伯鴻先用警戒線圍起。（桃園市議員鄭淑方提供）

    桃園市楊梅區頭重溪大同橋上游右岸護岸，因上週大雨崩塌18公尺，楊明里長鍾能錦、大同里長謝伯鴻先用警戒線圍起。（桃園市議員鄭淑方提供）

    2025/05/21 19:31

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區頭重溪大同橋上游右岸護岸，因上週大雨崩塌18公尺，桃園市議員鄭淑方接到楊明里長鍾能錦、大同里長謝伯鴻通報，隨即通知水務局緊急搶修，現已進行導水作業，以防河堤崩塌惡化，並將重做護岸，預計6月底完成。

    護岸崩塌處位於新農街510巷25弄內，市府水務局水利工程科指出，老舊護岸因5月11日大雨溪水沖刷，導致護岸基礎掏空，且造成崩塌，經勘查，護岸崩塌約18公尺，12日已先應急處理設置三角錐及警示燈，並封閉巷弄口，避免民眾進入，目前請廠商施作河道導水作業，避免溪水掏刷崩塌處，預計重新施作護岸18公尺，工期約30天，經費概估130萬元，待護岸完成後，再由楊梅區公所修復道路及護欄設施。

    楊明里長鍾能錦表示，許多鄉親會到該路段散步，他也會在這晨跑，他在當日大雨後尋災情發現該處護岸崩塌，便與謝伯鴻圍起警戒線、通報鄭淑方，以免因日後大雨沖刷，讓護岸缺口愈來愈大，甚至護欄也受影響，造成民眾安危。

    廠商日前已出動怪手疏通河道，將再新建護岸18公尺。（桃園市議員鄭淑方提供）

    廠商日前已出動怪手疏通河道，將再新建護岸18公尺。（桃園市議員鄭淑方提供）

    桃市府水務局12日先設置三角錐及警示燈，並封閉巷弄口，避免民眾進入。（桃市府水務局提供）

    桃市府水務局12日先設置三角錐及警示燈，並封閉巷弄口，避免民眾進入。（桃市府水務局提供）

    桃市府水務局12日先設置三角錐及警示燈，並封閉巷弄口，避免民眾進入。（桃市府水務局提供）

    桃市府水務局12日先設置三角錐及警示燈，並封閉巷弄口，避免民眾進入。（桃市府水務局提供）

    桃園市議員鄭淑方、楊明里長鍾能錦、大同里長謝伯鴻日前勘察關心護岸崩塌狀況。（桃園市議員鄭淑方提供）

    桃園市議員鄭淑方、楊明里長鍾能錦、大同里長謝伯鴻日前勘察關心護岸崩塌狀況。（桃園市議員鄭淑方提供）

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