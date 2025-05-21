週末鋒面報到！明午後雷雨範圍擴大 週日起短暫轉涼

未來一週天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/21 18:56

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣高溫炎熱，且許多地區有午後雷雨出現，中央氣象署指出，明日各地仍會維持晴到多雲的天氣，但午後雷雨範圍擴大，山區需注意較大雨勢，且週末受鋒面通過影響，全台轉為有雨的天氣，東北季風增強期間，氣溫也明顯轉涼，下週一北部白天氣溫約25度，但下週二起就會再度回暖。

中央氣象署預報員林定宜說明，明後天天氣仍以多雲到晴為主，但午後雷雨範圍較廣，包括各地山區及大台北、南投、嘉義以南、東半部，且山區可能有局部大雨發生，另花東與恆春半島有不定時的零星降雨。

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隨著週末的鋒面逐漸接近，週六清晨中南部地區有零星短暫陣雨，白天起受鋒面影響，中部以北、東部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也將陸續出現零星短暫降雨，且北部、東北部需注意短延時強降雨及局部大雨。

林定宜說，週日鋒面將通過台灣，並帶來東北季風增強，氣溫略有下降，各地維持有雨的天氣，且中部地區雨勢較大。

下週一台灣仍持續受到東北季風影響，各地天氣偏涼，氣溫較近期下降7至8度，大台北全天氣溫約22至25度，北部地區約21至26度，且因水氣仍多，南部、花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區雨勢趨緩，轉為短暫陣雨或多雲的天氣。

此外，林定宜指出，下週二起東北季風減弱，各地氣溫回升，並恢復多雲到晴的好天氣，中南部地區、其他山區午後有局部短暫雷陣雨；下週三午後雷雨區域再擴大，北部、東北部、東部也容易有局部短暫雷陣雨，至於端午連假期間，可能再有鋒面影響，但不確定性仍大，有待持續觀察。

未來一週氣溫變化。（圖為中央氣象署提供）

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