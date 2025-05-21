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    宜縣龍舟錦標賽開光祭江 65隊5/30-31冬山河一較高下

    宜蘭縣龍舟錦標賽今天舉辦龍舟點睛開光祭江典禮，由代理縣長林茂盛（中）擔任主祭官。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣龍舟錦標賽今天舉辦龍舟點睛開光祭江典禮，由代理縣長林茂盛（中）擔任主祭官。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/05/21 21:20

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭縣龍舟錦標賽訂於30、31日在冬山河親水公園比賽，共有7組65隊報名參賽。代理縣長林茂盛今天（21日）主持龍舟點睛開光祭江典禮，祈求活動平安順利。

    在冬山河親水公園舉辦的龍舟點睛開光祭江典禮，由林茂盛擔任主祭官，儀式遵循古禮獻祭，一行人隨後轉往附近的永安宮、福安宮上香祈福。各隊連日來陸續集訓，鍛鍊操槳技巧並培養團隊默契，林茂盛歡迎大家在活動期間到場觀賽，為選手加油打氣。

    本屆宜蘭縣龍舟錦標賽，公開男子組16隊、公開女子組5隊、公開混合組24隊、社區村里組6隊、國中男生組4隊、國中混合組及體驗組各5隊，其中的體驗組有縣府領航隊、宜蘭縣國中小校長聯隊、家長會長協會、法國里昂國際學校A、B隊參加，縣府領航隊由林茂盛率領縣府一級主管比賽，與其他隊伍一較高下。

    縣府表示，活動期間也有安排表演節目，31日的決賽賽程，有地方有線電視頻道實況轉播，讓鄉親感受端午節的節慶氣息。

    宜縣龍舟錦標賽訂於30、31在冬山河親水公園比賽，有7組65隊報名。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜縣龍舟錦標賽訂於30、31在冬山河親水公園比賽，有7組65隊報名。（圖由宜蘭縣府提供）

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