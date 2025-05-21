鹿港5/25深夜「送肉粽」 這2項屬禁忌避免配戴

鹿港鎮5月25日深夜將有「送肉粽」科儀，由角頭廟武聖宮主辦，也提供符令供民眾自行索取。（取自鹿港武聖宮臉書）

2025/05/21 18:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮5月25日深夜將有「送肉粽」科儀，由角頭廟武聖宮主辦，將全程徒步送煞。武廟宮總幹事施炳煌表示，請民眾保持平常心，但也不要鐵齒的刻意來觀看，皮帶或是項鍊都屬禁忌，原則上避免配戴。

「送肉粽」原是彰化海線特有的民俗，民間對上吊不幸的事件會心生恐懼與不安，害怕會「抓交替」，因此，透過舉辦「送肉粽」的科儀，來讓民眾安心。這次是因為有位中年女性輕生，委由武聖宮主辦「送肉粽」科儀。

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施炳煌表示，鹿港傳統的「送肉粽」科儀，由角頭廟主辦，友廟參與副駕與陪駕，送煞全程都是徒步，沿路經過的宮廟都會派人出來顧庄頭與路口，除了維持交通，主要是避免不相干人闖入科儀隊伍，保護各宮廟所管轄的範圍。這次「送肉粽」路線行經永安三路、永安二路、平等路、自由路、鹿草路、彰濱五路1段、台61線西邊平面道路，最後往黑橋出海口。

施炳煌指出，如果民眾開車看到「送肉粽」在管制交通，就遵從管制，如果不慎闖入，就先順順的跟著，不要慌張，等到可轉彎的路口再轉彎。如果是行人碰到的話，就安靜讓「送肉粽」隊伍通行，一切抱著平常心，但也不要太鐵齒，不要刻意來闖入或觀看。

鹿港文史工作者莊研育表示，鹿港「送肉粽」都是深夜的子時才會出發，傳統都是農曆奇數的日期，以5月25日晚間11點過後，就農曆而言就算是4月29日子時，鹿港人知道有「送肉粽」科儀，當晚都不會出門，如果就算真的開車在路上經過，「過了就過了」，不必驚恐，心存善念與敬意就好。

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