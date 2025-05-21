北市代拆案6成協調落幕 士林「忠勇新村」僵局有解

台北市士林區忠勇新村都更案，現況為逾50年的2層樓加強磚造建築。（台北市都市發展局提供）

2025/05/21 19:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都更申請案件數是其他5都案量總和近1.3倍，近2年報核的案件量更是過去8年的2.3倍，但若遇有不願意搬遷戶，就無法執行工程；台北市長蔣萬安上任後重啟自文林苑事件後停擺的代拆案並居中協調，都發局長簡瑟芳表示，代拆是最後手段，歷年申請代拆案中，6成由市府居中協調完成，另在程序中的5案中，士林區忠勇新村不願搬遷戶近期也與更新會達成和解，可望以重新獲配店面的方式推進更新。

簡瑟芳說，都市更新是多數決，遇到不願搬遷戶，就會影響到其他人的權益，因此更新條例訂有代拆條款，但在文林苑引起「都更迫遷」爭議後，法制面修法增訂「真誠磋商」精神，市府據此訂定代拆辦法建立協調機制，依序辦理2次以上自辦協調會（２私）、2次以上公辦協調會（２公）後，再經審議會討論，窮盡手段無法達成共識後，便會執行最後的代拆手段。

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更新處統計，自2009年以來，共受理代拆申請25案，已完成的20案中，有15案是協調完成，5案執行代拆；另有5案在程序中，其中1案是前朝協調至今，近期已進入審議會。簡瑟芳說，這幾乎是一個社會溝通的過程，2私、2公協調的法定程序外，市府也派員多次訪談不願搬遷戶心聲，有一戶是牛肉麵館，都更處成員都不知道吃了多少碗牛肉麵，細心了解到作為租客的店面與房東需求後，居中穿線幫忙達成協議。

簡瑟芳說，近期還在程序中的5案，可望又有好消息傳出；由住戶組成更新會推動都更的忠勇新村，剩1戶3人不願搬遷，對市府及更新會提出行政訴訟，近期在台北高等行政法院判決時也同意由法院居間，經達成讓其在更新後仍有店面繼續營業的共識後和解；後續實施者依協調結果調整建築規劃設計，經更新會召開會員大會通過議決後，送市府審議，即可圓滿推進更新。

台北市士林區忠勇新村都更案，現況為逾50年的2層樓加強磚造建築，未來將更新為一棟地上12、地下3層鋼筋混凝土建築。（台北市都市發展局提供）

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