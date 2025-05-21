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    COMPUTEX點燃AI熱潮 台中同步辦講習班助產業智慧升級

    台中市工策會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型。（台中市工策會提供）

    台中市工策會舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型。（台中市工策會提供）

    2025/05/21 19:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）昨天登場，台中市工商發展投資策進會在這兩日在台中也舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型，工策會總幹事黃于珊今天在講習班中重申，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在電腦展上高呼「Team Taiwan」，台中廠商也共襄盛舉此次AI盛會，期以在全球供應鏈站穩一席之地。

    黃于珊說，AI正以前所未有的速度改變各個產業，產業在硬體設備、整體架構、軟體堆疊乃至營運模式皆須加速AI轉型，這不僅是挑戰更是機遇，強化從業人員AI應用基礎與實務能力。

    這次AI應用規劃師課程邀請敏實科技大學榮譽副校長林文燦教授，及人工智慧應用工程系蔡鴻德助理教授擔任講師，系統性講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃，並搭配模擬測驗，協助學員深入理解鑑定內容，為初級能力鑑定做好應試準備。

    課程除了教授理論知識，也針對學員所屬企業進行構想評估表練習，分析自身企業面臨的問題，檢視AI工具與現有資源，制定方案優先順序，進而規劃出適合企業的AI策略；學員說，透過講習班不僅深化AI知識，也增強實務操作信心，對未來發展充滿期待。

    黃于珊（中）邀請林文燦（右）擔任AI應用規劃師，左為工策會副總幹事王文興。（台中市工策會提供）

    黃于珊（中）邀請林文燦（右）擔任AI應用規劃師，左為工策會副總幹事王文興。（台中市工策會提供）

    蔡鴻德講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃。（台中市工策會提供）

    蔡鴻德講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃。（台中市工策會提供）

    林文燦講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃。（台中市工策會提供）

    林文燦講授人工智慧基礎理論、生成式AI應用及規劃。（台中市工策會提供）

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