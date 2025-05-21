台東縣國小潔牙比賽 學童賽後萌喊：終於可以不用仔細刷牙

抹上紅色試劑，小朋友咧嘴一笑露出紅牙十分可愛。（記者劉人瑋攝）

2025/05/21 18:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕歷經多次的訓練與測試，台東縣國小學童「潔牙比賽」今天告一段落，從比賽到頒獎結束，學童的反應可愛又有趣，牙醫師也叮嚀，口腔保健是一輩子的事，不要計較比賽結果，但許多學童抱怨「刷牙很辛苦」，直言「從今天開始隨便刷牙」。

台東縣牙醫師公會主辦的潔牙比賽今天舉行，筆試還分A、B試卷，接著是現場實測刷牙與使用牙線，最後抹上試劑，檢測口腔中還有多少牙菌斑，十分仔細。比賽依學校班級數分甲、乙組，兩組的一、二名分別是寶桑、知本國小，乙組是岩灣、大南國小，未來都有資格代表台東參加全國賽。

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從參賽隊伍中可發現，偏鄉小學礙於路程，參賽者少，而男童參賽又更少。賽事裁判長、海端鄉衛生所主任陳境治說，應該是小女生衛生習慣普遍較好，也比較容易教、有耐心，畢竟一開始想刷好牙，需要每步驟都耐心學好、做好，成為習慣。

陳境治說，近年從衛福部資料也可明顯得知，資源多運用在防治蛀牙，而非治療齲齒，近年齲齒率明顯下降，可見預防重於治療很有道理。

小朋友耐心是有，但也不多。拿到冠軍的隊伍，小朋友一回到座位就開信封看有多少獎金，興奮之情溢於臉上，人人打算「不要告訴爸媽，留下自用」。

問起為了比賽的努力，有整隊學童一臉痛苦地說，犧牲午休練習刷牙，下午上課都打嗑睡，十分辛苦。但問起「參賽前、沒有犧牲午休練習時」，學童卻說，「一樣打嗑睡」。

還有貌似二、三年級的小女童誠實回答，終於完賽，不需要再為了比賽辛苦練習。被問到「之後是不是要隨便刷就好？」她帶著笑容點了點頭，一旁校護苦笑說，看來只能讓她不斷參加潔牙比賽。

甲組第二名知本國小。（記者劉人瑋攝）

甲組第一名寶桑國小。（記者劉人瑋攝）

乙組第一名岩灣國小。（記者劉人瑋攝）

獲得個人獎的學童同時也獲頒獎金，但希望隱藏身分不要讓父母知道。（記者劉人瑋攝）

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