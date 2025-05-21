為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    員工旅遊預算2萬出國玩？ 網友狂推「這做法」最實在

    網友發文說，公司打算帶員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，還需包含機票與全程行程，示意圖。（資料照）

    網友發文說，公司打算帶員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，還需包含機票與全程行程，示意圖。（資料照）

    2025/05/21 23:49

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕安排員工旅遊時，預算往往是一大考量。網友發文說，公司近期打算帶員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，還需包含機票與全程行程。她因此問網友建議。文章曝光後，不少網友認為「發現金最實在」。

    近日網友在Dcard以「員工旅遊求2萬內行程」為題發文提到，有兩家新創公司的老闆，近期計劃安排員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，需包含機票與全程行程，預計人數約為10至15人。由於預算有限，原PO因此問「其他人有什麼想法嗎...？不然可能只能待在墾丁了」。

    文章曝光後，不少網友都建議發現金，「直接給現金2萬加4天假，讓員工要去哪自己安排，到時候再拿發票回來核銷就好了」、「我覺得直接發兩萬很好欸！有種賺到的感覺，選國家的話可能有些人沒興趣或剛去過，也有些人不想跟同事一起出門之類的；購物團行程我認為寧可不要去，每個地方都只停留一下」。

    另外，許多網友點名幾個國家，「2萬港澳日韓3天2夜都可吧，人多還能有團體優惠」、「韓國兩萬應該可行」、「員旅第一次是去釜山，公司預算也是兩萬所以挑很便宜的釜山四天三夜，當然就還有購物行程」、「2萬就香港三天兩夜了，只要不是住五星級一定夠」、「我覺得沖繩蠻不錯的～近又便宜」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播