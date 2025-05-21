員工旅遊預算2萬出國玩？ 網友狂推「這做法」最實在

網友發文說，公司打算帶員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，還需包含機票與全程行程，示意圖。（資料照）

2025/05/21 23:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安排員工旅遊時，預算往往是一大考量。網友發文說，公司近期打算帶員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，還需包含機票與全程行程。她因此問網友建議。文章曝光後，不少網友認為「發現金最實在」。

近日網友在Dcard以「員工旅遊求2萬內行程」為題發文提到，有兩家新創公司的老闆，近期計劃安排員工出國旅遊，但每人預算僅有2萬元，需包含機票與全程行程，預計人數約為10至15人。由於預算有限，原PO因此問「其他人有什麼想法嗎...？不然可能只能待在墾丁了」。

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文章曝光後，不少網友都建議發現金，「直接給現金2萬加4天假，讓員工要去哪自己安排，到時候再拿發票回來核銷就好了」、「我覺得直接發兩萬很好欸！有種賺到的感覺，選國家的話可能有些人沒興趣或剛去過，也有些人不想跟同事一起出門之類的；購物團行程我認為寧可不要去，每個地方都只停留一下」。

另外，許多網友點名幾個國家，「2萬港澳日韓3天2夜都可吧，人多還能有團體優惠」、「韓國兩萬應該可行」、「員旅第一次是去釜山，公司預算也是兩萬所以挑很便宜的釜山四天三夜，當然就還有購物行程」、「2萬就香港三天兩夜了，只要不是住五星級一定夠」、「我覺得沖繩蠻不錯的～近又便宜」。

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