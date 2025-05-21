台大醫院狼醫連環爆 吳明賢：絕對不可再當婦產科醫師

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

2025/05/21 18:16

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院婦產部性侵、性騷擾案件頻傳，立委痛批已成「高風險部門」，對此台大醫院院長吳明賢今日強調，婦產科醫師涉及性騷、性侵，就絕對不可以再繼續當婦產科醫師，目前相關法規已經調整，若再有類似事件、確定記過者，醫院一定移送衛生局，或交由醫師公會醫師懲戒委員會處置。

原任職於台大醫院、時任台灣婦產科醫學會理事長的婦產科名醫陳思原因性騷擾事件成立且情節嚴重，今年1月遭台大醫院解聘，但陳採取行政救濟，並向醫學會請病假2個月，醫學會則以解聘案仍在救濟程序中為由擱置處置，近期陳思原卻「病癒復出」理事長職務，並將帶團前往日本婦產科醫學會交流。

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吳明賢說，性平三法修正之前，醫院能做到的事情相當有限，即使院長也不能決定一個住院醫師是否能留在原本的崗位上，或是任意解聘一個人，性平委員會作出決議後，醫院也馬上執行，並以形式上停職的方式處理，讓他沒辦法自己去看病人、要有老師輔導等。

此外，吳明賢強調，民意對於相關事件希望求快，但台大醫院畢竟不是私人機構，凡是要依照規定辦理，而法律要求流程、程序正義、公平，這不是在保護壞人，而是因為法律的精神就是「毋枉毋縱」與「流程正義」，在性平三法修正後，對於醫師陳思原一案，台大醫院也以最快速度依規定處置、通報。

吳明賢說，台大醫院依法行政、違法必究，但不論法規再怎麼嚴格，都會有個案出現，醫院對此深感遺憾，尤其婦產部在相關案件中，沒能把病人、學生保護好，婦產部必須進行內部檢討，而醫院則希望亡羊補牢，「我們沒辦法為已經發生的事情去負責，但是至少我們可以讓未來不要再發生這種事情」。

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