學生手機管理規範 學生團體：應確保學生意見實質產生影響力

學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會呼籲，教育部應督促學校透過民主程序聆聽學生意見，落實兒少表意空間、並應擁有完整的資訊知悉權，使各校學生的意見能實質產生影響力。 （資料照）

2025/05/21 17:55

〔記者林曉雲／台北報導〕針對教育部公布「國高中學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會今（21）日表示，教育部在此次草案設計具明確性且相當完善，能以學習階段進行差異化處理，給予各校足夠的彈性空間，但各校針對規範進行討論時，呼籲教育部應督促學校透過民主程序聆聽學生意見，落實兒少表意空間、並應擁有完整的資訊知悉權，使各校學生的意見能實質產生影響力，不應僅作為諮詢角色。

此外，EdYouth認為，在管理原則上路之前，教育部應就管理人員明確權責歸屬，進行廣泛宣導，且校園每3年至少檢討一次、學生申訴與救濟的規定應要具體落實，教育部亦應更明確在校期間與上課期間的規範空間，避免學生和教師引發不必要的衝突。

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EdYouth理事長蔡其曄表示，此次草案仍著重於管理層面，未能充分落實資訊教育與正確使用觀念，教育部應強化於引導學生使用行動載具的觀念和數位公民教育，讓學生養成科技自律的觀念，亦應強化使用原則中針對學生心輔支持、隱私安全、個資保護及防範數位（性）暴力的內容，並保障學生在學習活動中合理使用的權利。

EdYouth常務理事洪振翔說，教育部資科司長吳穎沺和國教署長彭富源19日在立委范雲舉辦的座談會承諾，將在草案正式上路前，舉辦公辦公聽會廣納各界意見，呼籲教育部應確實落實「兒童權利公約」之兒少表意權及被傾聽權，給予不同地區和背景之學生足夠的意見表達空間，凝聚各方共識。

台北市和平高中高三學生聞英佐表示，即使規定明定學校要以民主程序訂定各校原則，但同樣以服儀規定為例，過去教育部經常收到學生陳情指，學校並未遵守規則召開會議，行政機關時常對學校的監督未臻周延，呼籲教育部應能確實保障學生參與民主討論的權利。

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵認為，教育部在條文上路前應確實辦理相關研習，並能保障教師研習的執行品質，不應僅著重於理論及條文簡介，而更應保障教師具足夠知能的情況下，實際給予教師系統性支持，否則教師在壓力之下可能會為了結案、上繳資料，辜負甚至違背了教育部推動改革的初心。

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