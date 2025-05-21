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    台灣特有種「魚池琴蛙」繁殖揭祕！雄蛙築巢吸雌蛙 縮時攝影全都錄

    雄性魚池琴蛙在泥地上挖掘窩巢。（生多所提供，林春富攝）

    雄性魚池琴蛙在泥地上挖掘窩巢。（生多所提供，林春富攝）

    2025/05/21 18:04

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部生物多樣性研究所3月與台灣師範大學共同發表新品種「魚池琴蛙」，釐清牠非全球分布的豎琴蛙，而是台灣特有種，生多所研究團隊運用縮時攝影技術，更進一步掌握魚池琴蛙的活動、繁殖特性，而牠們的棲地都在國有地，期盼未來開發可避開棲地。

    過去國內將魚池琴蛙誤以為是跟琉球相同的豎琴蛙，生多所與台師大團隊經辨識叫聲後，確認是魚池琴蛙新品種，族群量僅3百到7百隻，分布在林試所蓮華池研究中心、林保署南投分署管轄的林班地，棲地面積約0.014平方公里，列為珍貴稀有類的野生動物。生多所副研究員林春富說，已確認是全新物種，需要確認魚池琴蛙的活動與繁殖樣態，過去通常都是用紅外線攝影機觀察，但考量魚池琴蛙棲地脆弱，因此改用更小型、用電池可運作更久的縮時攝影機。

    林春富說，團隊在棲地架設2台縮時攝影機，完整記錄魚池琴蛙生殖季節，近期完成所有影像分析。研究顯示，雄蛙會築巢，在巢內鳴叫吸引雌蛙，若有其他雄蛙接近，就會有追逐扭打等行為，而雄蛙和雌蛙的配對到產卵時間約30分鐘，產卵結束後，雄、雌蛙先後彈跳離巢，蛙卵則被包覆於逐漸吸水膨脹的透明膠質中，發育為蝌蚪；直到下一次大雨來臨、沖開窩巢，或水位高漲淹沒窩巢時，蝌蚪便順勢流入下方水體，展開自由游動與四處覓食的發育歷程。

    林春富說，縮時攝影首度應用在觀察國內的新物種，可讓研究員避免頻繁出入棲地，減少對棲地的干擾與破壞，未來會持續應用縮時攝影觀察其他兩棲類生物。魚池琴蛙數量極少，目前也僅存在於台灣兩處，雖然都位於國有地上，但也有可能會面臨開發的破壞，目前已跟林保署、林試所等橫向聯繫，若未來要開發等盡可能避開魚池琴蛙棲地。

    生多所首度應用縮時攝影技術記錄魚池琴蛙的繁殖生態。（記者楊媛婷攝）

    生多所首度應用縮時攝影技術記錄魚池琴蛙的繁殖生態。（記者楊媛婷攝）

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