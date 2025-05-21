連鎖鐵板燒「料鐵哥」多店無預警停業 爆欠薪、欠資遣費

「料鐵哥」鐵板燒爆出多店無預警停業，以及欠薪、欠資遣費糾紛。（擷取自Google地圖）

2025/05/21 17:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名連鎖鐵板燒餐廳「料鐵哥」靠著青菜無限吃到飽，在中部地知名，卻傳出積欠薪資、數間分店無預警停業，台中市勞工局證實，農曆年後至今已接獲至少21人遭積欠工資或資遣費，申請調解，勞工局將要求業者限期給付，已針對業者未依法給付工資開罰5萬元，23日勞動條件申訴檢查，再查獲違法將依規可處最高100萬元罰鍰。

料鐵哥在台中、彰化就有15間分店，近期台中好幾間分店無預警停業，傳出疑似公司財務出問題，也傳出積欠員工薪資，以及未依規為員工投保勞健保。

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台中市勞工局說，今年2月陸續接獲5名員工申訴公司有延遲發放工資及未依規定給付延長工時工資等情況，4月18日及5月11至18日陸續有6名員工申訴未依法給付工資，另外也收到員工申訴公司欠薪及未給付資遣費，總計已有21人因工資、資遣費等勞資爭議申請調解。

勞工局指出，2月21日派員進行勞動條件檢查，發現該公司確有未於約定工資發放日全額支付工資，且未依法給付延長工時工資，違反「勞動基準法」，4月23日裁處5萬元罰鍰，勞工局也函請公司5月23日上午到勞工局接受勞動條件申訴檢查，如再查獲違法情事，將依規處2至100萬元罰鍰。

另外勞工局也4月18日也收到1名員工申訴業者未依規投保勞健保，已函轉勞、健保局處理。

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