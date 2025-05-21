桃園纜線地下化進度挨批牛步 有路段做一半就停了

桃園市自2015年開始推動電纜地下化，截至2024年12月地下化比率為54.5%。（桃市府工務局提供）

2025/05/21 19:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自2015年推動電纜地下化，比率僅從2015年的41%提升至2024年12月的54.5%，議員陳雅倫今（21）日質詢指出，桃園市電纜地下化進度牛步，龜山區民生北路一段甚至只做一半就停滯了，桃市府工務局長汪在宙答詢，桃園正在「轉大人」，許多重劃區正在開發，台電人力有限，電纜地下化進度確實放緩，市府每年仍固定編列1億元預算推動，並持續與台電保持溝通；而台電桃園區處表示，考量財務問題，交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘暫緩興辦。

陳雅倫表示，台電架空線易因颱風來襲造成饋線跳脫導致停電，推動電纜地下化除了市容美觀，也可以提升電網韌性，但審計處過去曾點名桃園市電纜地下化從2015年41.1%提升至2022年52.6%，2023年卻降到51.4%「不增反減」，她也發現龜山區電纜地下化路段少之又少，其中，民生北路一段做到一半就不做了，質疑市府對電纜地下化的態度。

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汪在宙表示，電纜地下化經費由市府、台電各半，桃園有許多重劃區正在開發，許多案子也在施作中，台電人力有限，電纜地下化進度確實放緩，市府每年仍固定編列1億元預算推動；工務局表示，2020年至去年每年度執行數皆1億元，除2023年預算僅執行9100餘萬元，主要因台電配合辦理航空城重劃區相關事宜，以致量能有限，未能執行至1億元。

工務局表示，另影響電纜地下化進度緩慢原因，是工程施作需考量供電設備擺放地點，若無適當地點僅能置放於路側旁，屆時路寬幅度較小的路段，恐衍生行車壅塞問題；此外，供電設備對民眾來說屬嫌惡設施，遇有住戶反對亦會阻礙台電承包商施工，為避免出現爭議，放置供電設備前皆須事先取得住戶同意。

工務局表示，龜山區民生北路一段電纜地下化，在長春路巷口附近道路下方開挖後遇管障，因此佈覽路徑受到影響，去年9月已邀集相關單位會勘，路線部分將請台電重新規劃。

台電桃園區處表示，鑒於公司虧損嚴重及財務困境，為撙節預算支出，對於配電線路地下化進行管控措施，經檢討評估除涉及交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘地下化案件則暫緩興辦，待財務狀況改善再恢復。

桃園市自2015年開始推動電纜地下化，截至2024年12月地下化比率為54.5%。（桃市府工務局提供）

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