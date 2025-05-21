9成民眾在意瘦肉精 消基會籲政府加強稽核

消費者文教基金會5月5日至19日調查消費者對萊克多巴胺肉品及標示看法。（圖由消基會提供）

2025/05/21 17:06

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕台灣今年5月於澳洲冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，成為台灣開放以來首批萊豬。消基會調查顯示，9成消費者在意是否買到瘦肉精肉品，但相關標示很少，近7成認為政府稽查行動「冷卻」。消基會呼籲中央與地方政府合作，加強稽核及輔導。對此，食藥署表示「不回應」。

台灣2021年元旦開放萊豬進口，並訂定萊克多巴胺容許殘留量。今年5月4日，澳洲進口冷凍豬腳驗出微量萊克多巴胺，成為台灣開放以來首批萊豬，接下來一週內再增2批，均來自澳洲同一製造廠。3批檢出濃度皆符合殘留標準，但地方政府、消費者團體對其健康風險仍有疑慮，希望中央持續追蹤流向與產地標示，衛福部食藥署承諾提高抽驗比率。

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消費者文教基金會5月5日至19日蒐集1054位消費者對進口豬牛肉品管理政策看法。秘書長陳雅萍說明調查結果，「消費者在不在意買到瘦肉精肉品」，69％非常在意，21％在意，總計90％消費者屬於在意。

另外，80％消費者會注意肉品產地標示，68％消費者關注國產農產品的CAS標誌，62％消費者則注意有無萊劑標示，表明消費者在選擇肉品時，對於標示透明度和準確性有明確高度期待；然而只有11%消費者表示能在市場上看到是否含萊劑的標示，顯示業者標示不足，加深消費者疑慮。

陳雅萍表示，76％消費者不同意在國境內販售含有瘦肉精的肉品，對於政府的稽查行動，67％消費者感覺政府的稽查行動已經「冷卻」，顯示出消費者對政府食品安全監管信任度下降。

消基會董事長鄧惟中呼籲食藥署，若檢出含萊克多巴胺豬肉，那一批應該逐批檢驗，以安民心；另建議與地方政府合作，針對進口肉品標示再加強稽核和輔導，目前可知民眾普遍覺得相關標示太少、資訊揭露不足，也對標示可信度存疑。

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