季節限定！彰市稻田水池布袋蓮開滿紫色花海

彰化市河濱路附近一處水池布袋蓮開滿紫色花海，吸引攝影師前往取景。（圖由米諾斯提供）

2025/05/21 16:59

〔記者湯世名／彰化報導〕布袋蓮由於繁殖力驚人，常阻塞水道，還會影響水質，有「生態殺手」封號，公家單位欲除之而後快，不過目前彰化市一處魚池布袋蓮開花，一整片的紫色花海，朵朵綻放奪目，彷彿鋪上大片紫色花毯，相當壯觀，有遊客稱布袋蓮對生態有害，紫色花海卻鋪滿水面，宛如「河上薰衣草」。

位於彰化市台74線快速道路與河濱路附近的一處稻田旁水池，最近被民眾發現開滿了紫色花朵，原來目前正是布袋蓮的開花季節，形成一片紫色花海景觀，若是從74號快速道路上觀看，即能看見全景。

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根據維基百科顯示，布袋蓮曾被許多國家引進，起初用以飼料、觀賞用途，不過由於其繁殖力強，蔓延在河道上的布袋蓮常堵塞河道，還會阻擋陽光，大量消耗水中的溶解氧，造成水生植物、魚類死亡，而有生態殺手封號。

專程前往拍攝的攝影師米諾斯說，布袋蓮雖對生態有嚴重危害，但這裡盛開的藍紫色花海，卻意外的令人驚喜。一整片粉紫色花海大爆發，伴隨著藍天白雲，療癒又浪漫。目前花開6成，周末可開到8成；不過布袋蓮開花期不長，預計第一波開到5月底，第二波在6月初開花，想要來此秘境一睹浪漫花海的人，手腳可要快。

布袋蓮開紫色花，像極了薰衣草。（圖由米諾斯提供）

彰化市河濱路附近一處水池布袋蓮開滿紫色花海，相當壯觀。（圖由米諾斯提供）

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