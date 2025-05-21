性騷案後前台大醫陳思原將率團赴日交流 陳菁徽：年輕醫師敢怒不敢言

陳菁徽認為，陳思原的性騷擾案件對醫師專業形象造成非常大的傷害。（記者林志怡攝）

2025/05/21 17:41

〔記者林志怡／台北報導〕因涉性騷擾案件遭台大醫院解聘的醫師陳思原近期「復出」醫學會理事長職務，並將帶團前往日本交流，對此國民黨立委陳菁徽直言，年輕醫師對此非常不滿，但礙於現行專科醫師執照審查制度「敢怒不敢言」，衛福部次長林靜儀則表示，已在盤點相關法規，規劃加強對各式學會的管理。

原任職於台大醫院、時任台灣婦產科醫學會理事長的婦產科名醫陳思原因性騷擾事件成立且情節嚴重，今年1月遭台大醫院解聘，但陳採取行政救濟，並向醫學會請病假2個月，醫學會則以解聘案仍在救濟程序中為由擱置處置，近期陳思原卻「病癒復出」理事長職務，並將帶團前往日本婦產科醫學會交流。

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陳菁徽指出，她與林靜儀都是婦產科醫師，也都是醫學會的會員，陳思原的性騷擾案件對醫師專業形象造成非常大的傷害，在這樣的重大倫理事件後，陳思原卻還要帶隊前往日本交流，她得知消息時「驚呆了」，何況交流團裡更有多達30位年輕醫師，恐有權勢不對等的風險。

此外，陳菁徽也提到，對於陳思原即將帶團交流一事，有多位年輕醫師對她反映，難道這是我國「另類的台灣之光」，性騷擾案件成立且情節嚴重的醫師，竟然還能代表我國婦產科醫師去國外交流，但目前專科醫師執照審查由學會辦理，因此大家敢怒不敢言。

林靜儀則表示，她從上週就一直與醫學會溝通，務必注意陳思原相關案件的處置，因為這起事件中，不只加害者是醫學會會員，受害者也是醫學會成員，理監事務必注意、理解這起事件已經不只是理事長自己的個人問題，而是前輩對年輕醫師存在權勢上不該有的行為，且缺乏應有的尊重，應重視這樣的問題。

但陳菁徽提到，過去衛福部多次提到，醫學會屬民間團體，衛福部沒有權利管理，卻將專科醫師甄選制度交給醫學會負責，也造成如今掌管婦產科專科醫師執照的人，就是經台大醫院認證性騷事件成立且情節嚴重的人，這樣的情況相當荒謬，衛福部不該給責任卻又不咎責，應由醫事司加強對學會的管理。

林靜儀回應指出，對於性侵、性騷擾相關案件，有關的法規散落在不同的醫事人員法規中，衛福部醫事司正在全面盤點，並預計於7月召開的醫學倫理會議中討論，並加強對往後對各式學會、專技醫療人員管理，除了有性平三法外，應再課予其他責任。

林靜儀說，衛福部醫事司正在全面盤點醫事人員相關法則，規劃加強對各式學會、專技醫療人員管理作為。（記者林志怡攝）

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