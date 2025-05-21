高齡換照擬下修到70歲 不老騎士籲勿一刀切：非都會區還是需要騎車

中部地區高齡駕駛換駕照，伯伯騎士正努力進行認知測驗。（監理所提供）

2025/05/21 17:50

〔記者黃旭磊／台中報導〕78歲余姓翁在新北市三峽區闖紅燈衝撞行人，釀成嚴重傷亡，交通部20日宣布高齡駕駛換照年齡，最快明年從75歲下修為70歲。弘道老人福利基金會「不老騎士」均齡80歲，有騎士說，在非都會區會的鄉鎮有看病、購物及外食需求，生活所需不得不騎車或開車，建議加密回訓頻率，避免一刀切處置。

交通部長陳世凱昨晚宣布，高齡駕駛換照年齡下修到70歲，預計花3個月細部設計，明年實施加嚴考照、針對違規或肇事者實施回訓等相關制度。弘道基金會不老騎士從2007年起，10多年來累積數百名「挑戰80」長輩完成1175公里環島旅程，若換照年齡下修為70歲，可能要頻繁考照，不少伯伯婆婆喪失騎車樂趣，甚至在鄉村失去生活能力。

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弘道老人福利基金會執行長李若綺說，許多長輩不是「想開車」，而是應居住地方或需求「不得不開車」，偏鄉或山區有不同交通習慣方式，交通移動需開車或騎車，不是都會區居民所能想像。

交通部公路局規定高齡駕駛人（75歲以上）每3年需定期更換短期駕照，公路局台中區監理所統計，每月超過1千人到監理站更換駕照，有82歲伯伯進行認知測驗，考官拿出蘋果及香蕉圖片，2分鐘後他就忘記水果順序，無法順利更換駕照，監理所提醒不老騎士需依規定換照、減少肇事違規。

台中「不老騎士」建議，日本多縣實施「高齡駕駛講習」，提供模擬駕駛與視野反應測試，形式友善實用，政府應設計不帶歧視、且支持長者安全上路回訓制度，避免用年齡一刀切處置老人家。

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