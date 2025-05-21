走苗栗140縣道吃1碗麵慘吞3罰單 「比辦1桌還貴」

縣議員楊恭林於今（21）日議會總質詢指出，有卓蘭鄉親走140縣道到三義吃一碗麵，收到3張超速罰單，結果「比辦一桌還貴」。（資料照）

2025/05/21 21:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道涉石虎保育，部分路段雙向區間測速，縣議員楊恭林今天（21日）在議會總質詢指出，有卓蘭鄉親走140縣道到三義吃一碗麵，收到3張超速罰單，結果「比辦一桌還貴」，尤其其中一段區間測速僅700公尺，建議取消。對此，苗栗縣警察局長王森瑒說，會再次邀相關單位會勘討論。

議員楊恭林：其中一段區間測速僅700公尺 建議取消

140縣道連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，是縣內的「南橫公路」，也是卓蘭鎮民重要聯外道路，因石虎保育，苗縣府在140縣道近9公里長的路段設有兩處區間測速，速限60公里，2022年3月31日起執法。

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但地方人士質疑，140縣道的區間測速路段中，有近7公里是高架路段，「石虎幾乎不可能上去」，高架路段的區間測速多此一舉。

這個爭議經道安會報討論，及縣府、卓蘭鎮公所多次會勘後，在兼具石虎保育、行車安全及交通便民之下達成共識，排除近7公里長高架路段，改為現今的「16.2公里至16.9公里」、「23.1公里至25.1公里」，並於19.9公里處新增1支固定式測速桿，去年3月1日同步啟用執法。警察局交通隊統計，去年10月到今年3月，140縣道區間測速取締超速違規件數多達8000多件。

楊恭林今天質詢指出，有卓蘭鄉親跟他反映，走140縣道到三義吃一碗麵，收到3張超速罰單，要繳近7000元，結果「比辦一桌還貴」。

楊恭林認為，道路闢通就是要便民，但140縣道因保育石虎設置區間測速，地方抱怨不已，他也有1年多不走140縣道，而且外地遊客到卓蘭違規超速吃罰單，也唯恐日後不敢再來，衝擊地方觀光；尤其其中一段區間測速僅700公尺，建議取消。

警察局長：會邀相關單位會勘討論

王森瑒說，現今140縣道區間測速設置，都是經過相關單位與地方多次討論、會勘而得共識，且執行已有一段時間，如今地方仍有反映，會再次邀請相關單位會勘討論。

苗栗縣議員楊恭林於議會質詢警察局長王森瑒，籲請取消140縣道700公尺的區間測速。（擷取自議會直播）

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