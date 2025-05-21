風向變了！客PO照10菜1湯1萬元嫌貴 老闆親回貼菜單網服氣喊划算

老闆出面喊冤說，當天來用餐的客人大大小小加起來20人，開了兩桌，1萬420元都有現場報價，客人也接受了。（擷取自爆料公社）

2025/05/21 23:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在社群平台PO文說，在東港大鵬灣新新海鮮餐廳點了10道菜加一鍋湯，結帳時收到1萬400元帳單，痛批商家菜單沒標價碼，也未告知變「加大份量」，讓金額超乎預期。不過，老闆出面喊冤說，當天來用餐客人大大小小加起來20人，開了兩桌，1萬420元都有現場報價，客人也接受了。他也貼出明細與監視器畫面，更直接公布菜單，讓網友看了直呼「划算」。

網友在社群平台PO文抱怨新新海鮮餐廳，點餐時店員未明確告知價格調整，結帳時才發現金額高得離譜，質疑店家有「隱形加價」嫌疑。網友紛紛留言聲援，批評餐廳未透明標價，呼籲相關單位介入調查。

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新新海鮮餐廳的老闆今天在臉書「爆料公社」PO文說，當天來店用餐的客人，大大小小加起來20人，開了兩桌，兩桌菜10420都有現場報價，客人也接受狀況下出菜的，他有保留點餐的明細，也有當天現場詢價時及用餐的監視器畫面，皆可作為證明。

老闆說，客人原本選了3隻龍蝦小的，1隻800共2400，後續他說不要那麼小隻要換大隻的，他們就先秤重給2台斤6兩（3大隻），4275元只算他4000元。老闆並解釋，因為客人人多分2桌，因此所有菜色都是做加大份量，當下也有詢問客人做大份可以嗎？客人也表示同意。

老闆也把菜單公布給網友看，先不論其他菜，3大尾的龍蝦，價格報價4000元，兩桌總價10420，他質疑，不含龍蝦，一桌菜才約3000左右不含酒水，「難道不合理嗎？」

老闆公布菜單有炸蚵600大份、金沙透抽600大份、油雞腿500、脆皮豬腳500、櫻花蝦炒飯400（兩大盤量）、魚蛋500（特大盤）、空心菜（永菜）300大盤、無目鰻600大盤、炸肥腸兩條400大盤、蝦球大盤600。一共為5000元加上4000元龍蝦，後面加點蛤蜊大盤跟酒水1420，全部共10420元算10400元。

老闆說，後續結帳要收錢，客人討折扣想要便宜400元，他們不同意才出現後面的事情。他原本不想公布這些證據，但明明沒有做卻被這樣對待，「我們真的吞不下，另外也謝謝始終相信我們的客人。」

文章PO出後，網友紛紛留言表示：「這個價格兩桌 也太划算了」、「20人吃10400很便宜 什麼奧客」、「店家地址在哪裡啊 這個價位很實在啊 想去」、「也太便宜啦，有過去一定吃爆店家」、「窮就不要吃海鮮」、「平均一人500吃不起？跟別人吃甚麼海鮮餐廳」、「沒錢 真的不要去餐廳」。

老闆公布當天菜單，有炸蚵600大份、金沙透抽600大份、油雞腿500、脆皮豬腳500、櫻花蝦炒飯400（兩大盤量）、魚蛋500（特大盤）、空心菜（永菜）300大盤、無目鰻600大盤、炸肥腸兩條400大盤、蝦球大盤600。一共為5000元加上4000元龍蝦，後面加點蛤蜊大盤跟酒水1420，全部共10420元算10400元。（擷取自爆料公社）

老闆說，客人原本選了3隻龍蝦小的，1隻800共2400，後續他說不要那麼小隻要換大隻的，他們就先秤重給2台斤6兩（3大隻），4275元只算他4000元。（擷取自爆料公社）

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