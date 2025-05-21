蘇澳漁船「紅彩頭6號」遭日本扣押 漁業署：經交涉船長獲釋返回中

紅彩頭6號漁船船長已於今天下午獲釋。（漁業署提供）

2025/05/21 17:16

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蘇澳籍「 紅彩頭6號 」漁船被日本扣押 船東支付保證金後獲釋

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國籍蘇澳漁船「紅彩頭6號」昨天（20日）疑駛入日本沖繩經濟海域，日本公務船登檢，將劉姓船長帶離漁船調查。農業部漁業署今天說，經與日方交涉並提出300.5萬日圓擔保全，船長已平安獲釋，漁船已在返台途中。

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漁業業署說明，「紅彩頭6號」漁船主營延繩釣，兼營一支釣及曳繩釣，漁船領有有效的娛樂漁業執照，經洽海巡署南興安檢所了解，「紅彩頭6號」本航次於5月19日自宜蘭南方澳漁港出港從事非娛樂漁業作業，查漁船船舶監控系統（VMS）及漁船自動識別系統（AIS）航跡於5月20日上午2時左右靠近我國暫定執法線時發生斷訊，後續於5月20日上午8時左右於我國暫定執法線外遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船至日本公務船上進行調查，漁船帶往日本港口。

漁業署說，獲報後立即洽請外交部與日方交涉儘速釋放人船，將相關訊息通報蘇澳區漁會轉知船主，在我方於5月21日上午向日方提出擔保金300萬5000日圓後，日方已於5月21日下午1時左右釋放「紅彩頭6號」漁船，漁船現已在返台途中。

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