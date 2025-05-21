佔位歪風再起！民眾南投溪頭園區避暑「沒位坐」 園區出手反制

南投溪頭園區最近吸引許多民眾上山避暑，卻出現以背包、水壺佔位的亂象。（民眾提供）

2025/05/21 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕最近平地高溫熱翻天，南投溪頭園區吸引許多民眾上山避暑，但人潮增加卻引來佔位亂象，園內常見民眾將背包、水壺霸佔休憩座椅，之後就逕自爬山、不見人影，導致其他民眾「沒位坐」，台大實驗林管理處回應，園區現已加強巡查與勸導，如有霸佔就會將物品移置保管，並呼籲民眾發揮公德心，以免造成他人不便。

民眾指出，最近溪頭常見座椅被背包、水壺霸佔，有的甚至還鋪上桌巾，若是短暫離開或上廁所也就算了，但有些卻是東西放著，人就跑去爬山，之後下山就能直接入座，不用另外找位子，但此舉卻讓許多健行完並提前下山的人，根本沒有位子可坐著休息，讓人相當無奈。

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台大林管處指出，最近因天氣炎熱，溪頭園區吸引較多民眾上山避暑，由於人一多，就有部分民眾會利用私人物品佔位，不過多數都是離開上廁所，或在附近走走，近日在接獲佔位反應後，現場已加強宣導與勸導，若再有長時間霸佔情況，就會派員將物品移置到園區辦公室保管，避免其他民眾無法使用。

台大林管處也說，過去以私人物品佔位較常發生在吊床，因此園區後來也在吊床、休憩座椅設置告示牌，提醒民眾切勿佔用，並附有電話號碼，可讓遊客申訴反應，園區獲報就會派員到場，並視現場情況將霸佔物移除，目前園區已加強走動巡查，避免類似情況發生。

南投避暑勝地溪頭園區，最近出現背包、水壺佔位亂象，園區為此已加強巡查，若有長時間佔用就會將物品移置保管。（民眾提供）

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