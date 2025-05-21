駕駛疑癲癇發作開車衝撞釀死傷 「複檢未過追回駕照」準備修法

台南市玉井區中正老街附近發生車輛暴衝，造成1死1傷。（讀者提供）

2025/05/21 17:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕台南玉井一名男子日前疑似因癲癇發作，開車時衝撞到散步的老夫妻導致一死一傷；交通部之前就想修法若癲癇發病要複檢、未通過就得繳回駕照，近期總算通過草案並送行政院，之後到立法院修法。

本報曾多次報導，交通部必須注意癲癇患者上路，恐釀成高風險駕駛行為，但這做法必須和衛福部協調介接健保資料，掌握有癲癇病的駕駛人加以管理，但拖延滿久。

請繼續往下閱讀...

目前規定癲癇病患只要二年以上不發作、且有醫師證明，即可和一般人一樣考自小客車和機車駕照；交通部送行政院的修法版本為交通部監理單位可介接就醫和保險資料，若癲癇病患發病，一到二個月內需複檢，沒通過複檢得強制繳回駕照。

不過，曾有可控制病情的癲癇病患仍在開車期間突然發病釀禍，交通部要修法與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，若有失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位，主動鎖定潛在風險駕駛要求複檢，複檢未過就將追回駕照，若持已註銷駕照上路可罰最高2萬4000元。

交通部今天（21日）說明，行政院已審查通過該草案，行政院後會依程序函送立法院審議。由於這是需要介接健保資料庫和勞動部的資料，因此需修法，目前草案尚未預告，仍待行政院將完整草案送交立法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法