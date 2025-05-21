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    福智文教基金會辦研討會 4000人參與

    福智文教基金會辦研討會，實體及線上共逾4000人參與。（圖由福智文教基金會提供）

    福智文教基金會辦研討會，實體及線上共逾4000人參與。（圖由福智文教基金會提供）

    2025/05/21 16:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕福智文教基金會近日舉辦「第7屆福智思想與實踐學術研討會」，實體及線上共逾4000人參與。福智佛教學院校長如得法師提出「福智思想」就是「幸福的思想」，真正的幸福是源於內心的穩定與連結，核心的本質就是慈悲與智慧。

    大慈恩‧月光國際譯經院執行長如法法師以「譯經事業的過去、現在與未來」專題演講，說明福智團體真如老師秉承日常老和尚心願，擘劃譯經事業的脈絡、發展，傳持清淨圓滿的中觀正見。

    如得法師主持「從終身學習園區到國際心靈生態村」座談會，深入探討福智團體如何結合在地一群志同道合的人，透過全人教育、低碳智能、共生聚落、循環經濟、健康照護等面向，重建以傳統價值為主的互助共好社區生活型態。

    多篇論文探討心靈教育的重要，以埃默里大學Emory University冥想科學與慈悲為本的倫理，發展出SEE Learning是以社會情緒學習（SEL）為基礎，加上普世倫理，傳遞達賴喇嘛尊者長久以來所提倡的創建世界和平，須建立在人類共有經驗與常識之上的價值巷，其中2篇論文採用難度較高的行動研究為方法，從高等教育和國小教育的現場實際演練，以正念覺察身心，喚醒學生、老師及家長們心中溫暖慈悲的幸福圖像。

    此外，福智佛教學院副校長曾旭正及福智僧團清幢法師分別就全人教育、農業創新、低碳智能、共生聚落、循環經濟、景觀療癒、健康照護等7大發展主軸，以營造客觀環境達到增上生共業網，將國際心靈生態村的成果展現給與會大眾，創建心靈生態村是日常老和尚多年心願，以居民熟悉的「放伴的模式」恢復社區照顧網，形成居民互助共好的生活型態，透由社區公共生活體驗找回居民鄰里間美好的傳統文化及價值。

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