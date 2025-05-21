竹縣五峰甜桃上市 一連2個週末假日揪你來嚐鮮

端午連假的5月31及6月1日兩天，「五峰出招 桃你歡心」甜桃展售會移師五峰桃山村清泉的頭目廣場，邀請呂薔與街頭歌手獻唱，歡迎遊客來趟原鄉小旅行！（資料照）

2025/05/21 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉的甜桃上市囉！本週六、日於竹北市新瓦屋文化保存園區推出「五峰出招 桃你歡心」甜桃展售會，安排遊戲互動、手作體驗等活動，方便都會區民眾把握當季就近嚐鮮；下週末端午連假的5月31及6月1日兩天，回到五峰桃山村清泉的頭目廣場，邀請呂薔與街頭歌手獻唱，歡迎遊客來趟原鄉小旅行！

五峰鄉長秋維書表示，五峰甜桃栽種於海拔超過800公尺的高山果園，日夜溫差大的氣候、純淨山泉灌溉，加上果農們一整年的細心呵護，造就了特有的香氣與甜度，果肉細緻多汁、皮薄不澀；每年5月下旬當北台灣進入梅雨季節，一顆顆粉嫩香甜的甜桃，正進入成熟採收季節。

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秋維書說，全鄉甜桃種植面積約30公頃，每公頃產量約8000斤，年產值推估約1200萬元。為了推廣在地好味道，鄉公所舉辦一連2個週末假日的「五峰出招 桃你歡心」甜桃展售會，現場除了最新鮮的甜桃，還有在地農特產品、部落小吃，以及原民文化互動體驗等。

其中，5月24與25日在竹北新瓦屋的「桃」你歡心市集，安排甜桃嚐鮮、遊戲互動、氣球DIY等活動，適合親子同樂，方便都市居民參與。端午連假的第2和第3天移師至五峰清泉頭目廣場，在山林間開啟部落風情派對，邀請到在地團體、耆老祈福、原民表演輪番登場，壓軸部份更是邀請到金曲歌手-呂薔登台獻唱，搭配手作體驗與街頭歌手連唱，讓遊客沉醉在音樂與桃香交織的午後時光。

新竹縣「五峰出招 桃你歡心」甜桃展售會，本週六、日（24與25日）於竹北市新瓦屋登場，方便都會區民眾把握當季嚐鮮。（記者廖雪茹攝）

「五峰出招 桃你歡心」甜桃展售會除了最新鮮的甜桃，還有在地農特產品、部落小吃，以及原民文化互動體驗等。 （記者廖雪茹攝）

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