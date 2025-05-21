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    首頁　>　生活

    端午節連假 「大林三堡」親子景點濃濃歐風情調

    歐樂沃築夢城堡有如迪士尼般夢幻，已成為許多民眾、攝影愛好者拍照景點。（圖由嘉義縣政府提供）

    歐樂沃築夢城堡有如迪士尼般夢幻，已成為許多民眾、攝影愛好者拍照景點。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/05/21 16:12

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕端午節連假將至，嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區的佐登妮絲、蓋婭莊園，以及尚未開幕就吸引民眾搶拍的歐樂沃築夢城堡，充滿歐洲異國情調，成為旅遊熱門景點，園區內還有老楊方城市、丸聚星球、卡羅爾銅管樂器等觀光工程，適合親子共遊。

    嘉義縣文化觀光局表示，佐登妮絲城堡融合古典巴洛克風格建築，有穹頂長廊、宮廷噴泉與花園造景，端午連假期間，將舉辦市集活動，結合在地手作、親子互動及美食攤位，讓孩子邊玩邊學。

    蓋婭莊園正舉辦「小王子玫瑰微型展」，展期至6月30日，此外還有擴香石香氛DIY活動、希臘風格餐廳，讓民眾宛如置身國外。

    歐樂沃築夢城堡尚未開幕，不過迪士尼主題城堡外觀，充滿童話感，已吸引許多民眾在城堡外拍照。

    縣府文觀局表示，除了「大林三堡」，推薦爸媽帶著孩子們到「楓丹白露Café」森林系歐風咖啡廳，以大片玻璃窗引進自然光線，搭配綠意盎然的庭園與魚池造景，適合親子同遊放鬆。

    大埔美園區多間觀光工廠各具特色，包括「老楊方城市」提供互動式食品知識展覽，「丸聚星球」有豐富的展示與互動空間，「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」可體驗樂器製作與音樂魅力。

    丸聚星球觀光工廠適合親子共遊。（圖由嘉義縣政府提供）

    丸聚星球觀光工廠適合親子共遊。（圖由嘉義縣政府提供）

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