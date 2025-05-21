蘇澳籍「 紅彩頭6號 」漁船被日本扣押 船東支付保證金後獲釋

被日本扣押的蘇澳籍漁船紅彩頭6號，已在今天下午1點多獲釋。（圖由漁業署提供）

2025/05/21 16:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船紅彩頭6號疑似駛入日本沖繩縣與那國島經濟海域作業，昨被日本水產廳取締，成為今年首艘因違規作業被扣押的台灣漁船。事發後，船東支付63萬元台幣保證金，漁船已於今天（21日）下午1點10分獲釋，預計晚間返回南方澳。

20噸級紅彩頭6號是艘兼營海釣的延繩釣漁船，19日晚間9點多從南方澳報關出海，船上有58歲劉姓船長等4名台籍船員、2名印尼漁工共6人，不料，出海第2天就在台灣東部外海的日本與那國島海域遭日方取締，連人帶船被扣押，由於目前適逢黑鮪魚捕捉旺季，此事引發外界高度關切。

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根據日本水產廳發布的訊息，昨天上午9點多，日本水產廳漁業取締本部取締船鳳翔丸，在與那國島西埼燈塔外海的15.6浬處經濟水域，發現未經日方許可的台灣漁船紅彩頭6號，逮捕劉姓船長等人，這艘船隻因違反日本專屬經濟水域中行使漁業主權權利等相關法律規定，即未經許可進入作業，成了今年第一艘被日方扣押的台灣漁船。

紅彩頭6號被扣押後，船東匯款63萬元台幣保證金，人、船今天下午1點多獲釋，據了解，6名船員均安。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，針對後續事宜，漁會將了解船東需求，提供必要協助。

據了解，紅彩頭6號雖然是延繩釣漁船，但也有載客海釣，這趟出海是捕捉黑鮪魚？或載客海釣？仍待進一步釐清。

蘇澳籍漁船紅彩頭6號漁船被日本扣押，船東付保證金後今天下午獲釋，預計晚間返回南方澳（如圖）。（記者江志雄攝）

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