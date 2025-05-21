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    行人安全受關注！雲林斗六3路段 共4.4公里將設人行道

    斗六市公所將針對爭取大同路、民生南路與成功路3條路段進行人行路段改善，國土署副總工程司蘇建隆（右）應立委張嘉郡邀請，與斗六市長林聖爵、縣議員賴淑媛等人實地會勘。（記者李文德攝）

    斗六市公所將針對爭取大同路、民生南路與成功路3條路段進行人行路段改善，國土署副總工程司蘇建隆（右）應立委張嘉郡邀請，與斗六市長林聖爵、縣議員賴淑媛等人實地會勘。（記者李文德攝）

    2025/05/21 17:09

    〔記者李文德／雲林報導〕新北市三峽發生3死12傷重大車禍，行人安全議題再次受到關注，雲林縣斗六市公所爭取大同、民生南、成功路3條人行空間改善工程，預計將花費2年改善4.4公里人行道設施。內政部國土管理署受立委張嘉郡之邀會勘。國土署表示，會全力支持。

    斗六市公所去年已完成外環7公里人行道，今年再爭取大同路、民生南路與成功路3條人行改善工程，國土署副總工程司蘇建隆應張嘉郡邀請，與斗六市長林聖爵、縣議員賴淑媛等人實地會勘。

    林聖爵表示，這幾天大家都很關心三峽交通事故，為了創造更好行人空間，且周邊國小人行道也需要串連，因此公所再提出3條人行道改善工程，預計串連校園、車站、市場等處，期待完工後交通安全大幅提升，不再有憾事發生；張嘉郡表示，此次人行道改善工程將串聯斗六市區內的重要節點，未來對於上下學的學童、推嬰兒車的家長、以及行動不便的長者而言，將大幅提升日常通行的便利與安全。

    蘇建隆表示，對於這次斗六3大人行道改善提案深受感動，公所團隊打造「從無到有」的行人空間，整合斷裂、零碎的通行區塊，展現對人本交通重視，將會全力支持，希望大家都能有行得安全的環境。

    林聖爵表示，斗大同路、民生南路與成功路3條預計改善4.4公里，總經費約1億600萬元，獲得中央補助比例高達8成8，將於2年內完成改善工程。

    斗六市公所將再針對市內3路段增設人行道，圖為民生南路。（記者李文德攝）

    斗六市公所將再針對市內3路段增設人行道，圖為民生南路。（記者李文德攝）

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