淡水淡金路槽化線太大塊讓民眾被迫壓線違規 陳偉杰籲改善

針對新北市淡水區要道「淡金路」、「坪頂路口」，新北市議員陳偉杰今（21）日質詢表示，交通局應正視相關路段槽化線設計不當問題。（陳偉杰提供）

2025/05/21 17:26

〔記者黃子暘／新北報導〕交通設計強過事後執法，針對新北市淡水區要道「淡金路」、「坪頂路口」，新北市議員陳偉杰今（21）日質詢表示，交通局應正視相關路段槽化線設計不當問題，這項問題造成車流擁擠、民眾頻頻被迫違規，市府應儘速盤點高風險路段並改善設計。交通局長鍾鳴時說，將再依據當地狀況再作調整。

陳偉杰說，淡金路與坪頂路口交會處位處坡道轉折，動線複雜，但目前槽化線配置「過於擴張」，佔據原本可以直行的空間，使得直行車頻因遭外側車道車輛擠壓而被迫壓線違規，他接獲陳情後邀集交通部公路局北區養護工程分局、市府警察局、地方里長、區公所等單位現勘，確認該路口設計與實際動線出現落差，建議應研議縮減槽化線、調整路肩空間為可行駛車道。

請繼續往下閱讀...

鍾鳴時說明，道路用地範圍缺乏完整性，因此有寬窄不一情況發生，對民眾來說確實容易違規，未來會依據當地使用狀況再做調整。

此外，陳偉杰表示，「良好設計勝過強力執法」，許多違規其實源自設計不良，應從源頭設計著手，改善車道配置與標線指引；工務面上，陳偉杰指出，淡金路（台2乙線起點至淡水國小交叉口）及中正一路等多處幹道路面嚴重破損、高低落差，雨天積水排不掉，造成機車族行車風險，工務局是否有定期巡檢改善？市府應盤點淡水各主幹道路面損壞狀況，提出具體改善期程與維護計畫。

工務局長馮兆麟指出，道路巡檢是例行性項目，也會與區公所密切配合，將持續積極處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法