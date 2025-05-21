13年來捐逾22萬顆愛心粽 中華道家人文協會有愛

道家人文協會理事長張旖（右1）代表捐贈愛心粽，與新北社會局長李美珍（左1）一同將粽子給予受贈代表小錡（中）。（記者翁聿煌攝）

2025/05/21 16:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午節將至，中華道家人文協會已連續13年響應新北市實物銀行捐贈粽子，21日於新北市府舉行「粽愛相連 串起希望」端午愛心粽捐贈儀式，今年捐贈石門肉粽2萬6千顆，13年累計捐贈達到22萬6150顆肉粽，粽數高度「超過5座玉山」，共6萬7425人次受惠，中華道家人文協會理事長張旖表示，協會13年來投入公益不曾缺席，本次捐贈的愛心粽已由協會志工親送至新北14處社福中心，希望弱勢家戶感受滿滿關心和愛心，「在愛裡好好的」。

張旖表示，道家人文協會每逢佳節皆與社會局合作，第13年捐贈愛心粽、第9年捐贈母親節蛋糕，希望藉由蛋糕分享甜甜的幸福，粽子則象徵社會的愛與家戶緊密繫在一起，傳遞有形的力量，陪伴弱勢家戶渡過溫暖佳節。

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捐贈儀式中也邀請弱勢家庭媽媽小錡代表受贈，小錡育有4名子女，一肩扛起家庭經濟重擔，當新北社工得知有捐贈消息，便馬上協助提報、連結資源，希望能幫上小錡一家，小錡表示，去年參加過中華道家人文協會與社會局舉辦的親子活動，她帶著孩子們參與，帶著滿滿的禮品與祝福回家，這份感動延續至今，很感謝來自社會的關心。

社會局長李美珍則說到，道家人文協會總是發揮善念，除了有滿滿的愛心照顧弱勢，也照顧在地產業，購買石門粽，成員更是展現向心力和效率，一早已經將粽子送抵新北14處社福中心，後續將由社工配發給服務的家戶。

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