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    芳苑海尾橋爛到封橋 嘉邑行善團捐500萬助重建

    彰化縣芳苑鄉漢寶村海尾橋，去年經彰化縣政府鑑定危橋封閉通行。（圖擷取自googlemap）

    彰化縣芳苑鄉漢寶村海尾橋，去年經彰化縣政府鑑定危橋封閉通行。（圖擷取自googlemap）

    2025/05/21 17:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶村海尾橋是當地漁民通往養殖區的重要道路，但因年久失修，去年經彰化縣政府鑑定危橋封閉通行，對此芳苑鄉公所評估整經費建需500萬元，雖多次向中央申請補助卻未獲回應，嘉義市嘉邑行善團得知，決定捐贈500萬元協助橋梁改建，工程近期動土，讓村民多年來盼望一條平安回家的路，終於得以實現。

    海尾橋橫跨海尾二排水，為通往漢寶溼地與王功地區的交通要道。然而因地勢低窪、臨近海岸，橋體常年受漲潮侵蝕，導致鋼筋外露、結構損壞。2024年縣府鑑定為危橋後封閉車輛通行，不僅影響居民日常出入，也造成農產運輸與急難救援上的不便。

    芳苑鄉長林保玲表示，海尾橋已有逾40年歷史，早年橋面狹窄，後來雖拓寬為6米，但長年未整修，結構早已老舊，改建勢在必行。然而地方財源有限，整建經費難以籌措，所幸嘉邑行善團在今年1月出資1042萬元協助改建文津3橋後，再次加碼捐贈500萬元，支持海尾橋重建，讓工程得以順利啟動。

    林保玲感謝嘉邑行善團的義舉，表示在端午佳節前夕獲得這份大禮，不僅讓鄉民感受到社會溫暖，也讓返鄉遊子能更安心走上回家的道路。她期盼工程如期完工，早日恢復地方交通機能，提升鄉親的生活安全與便利性。

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