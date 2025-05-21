梅雨發威水庫大解渴 日月潭九蛙疊像「3蛙見客」

日月潭因上一波梅雨發威，挹注上游集水區豐沛雨量，目前潭區蓄水率來到96.5％，九蛙疊像也從梅雨前的7蛙探頭，現變成3蛙見客。（民眾提供）

2025/05/21 16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭受惠上一波梅雨降水，上游集水區進帳頗豐，讓水庫大大解渴，目前蓄水率已來到96.5％，知名景點九蛙疊像，也從之前的7蛙探頭，現變成3蛙見客，管理日月潭水庫的台電表示，5月下旬起農水需求放緩，現已配合減供，加上水庫蓄水「入大於出」，今年用水可望供應無虞。

台電指出，上一波梅雨在日月潭上游集水區挹注不少雨量，連帶讓濁水溪天然流量激增，下游的集集攔河堰還要求日月潭水庫減少放水。

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此外，從本月下旬開始，一期稻作農水需求減少，日月潭每天放水量從25CMS（每秒立方公尺）降至15CMS，加上上游武界壩每天注水入潭40至45CMS，使得水庫水情「入大於出」，才讓蓄水率能從梅雨前的85％，一路回升至96.5％。

台電也說，由於接下來還有梅雨鋒面將報到，以及7、8月還有颱風汛期，預估今年水情較為樂觀，除了老天爺賞臉外，也與水利署、集集攔河堰等單位積極調度用水有關，並呼籲雖然水情趨緩，民眾用水仍應節約，以免浪費珍貴水資源。

日月潭先前為配合供應下游農水，蓄水率一度掉到85％，潭區九蛙疊像甚至出現7蛙探頭。（民眾提供）

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