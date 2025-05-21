為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梅雨發威水庫大解渴 日月潭九蛙疊像「3蛙見客」

    日月潭因上一波梅雨發威，挹注上游集水區豐沛雨量，目前潭區蓄水率來到96.5％，九蛙疊像也從梅雨前的7蛙探頭，現變成3蛙見客。（民眾提供）

    日月潭因上一波梅雨發威，挹注上游集水區豐沛雨量，目前潭區蓄水率來到96.5％，九蛙疊像也從梅雨前的7蛙探頭，現變成3蛙見客。（民眾提供）

    2025/05/21 16:18

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭受惠上一波梅雨降水，上游集水區進帳頗豐，讓水庫大大解渴，目前蓄水率已來到96.5％，知名景點九蛙疊像，也從之前的7蛙探頭，現變成3蛙見客，管理日月潭水庫的台電表示，5月下旬起農水需求放緩，現已配合減供，加上水庫蓄水「入大於出」，今年用水可望供應無虞。

    台電指出，上一波梅雨在日月潭上游集水區挹注不少雨量，連帶讓濁水溪天然流量激增，下游的集集攔河堰還要求日月潭水庫減少放水。

    此外，從本月下旬開始，一期稻作農水需求減少，日月潭每天放水量從25CMS（每秒立方公尺）降至15CMS，加上上游武界壩每天注水入潭40至45CMS，使得水庫水情「入大於出」，才讓蓄水率能從梅雨前的85％，一路回升至96.5％。

    台電也說，由於接下來還有梅雨鋒面將報到，以及7、8月還有颱風汛期，預估今年水情較為樂觀，除了老天爺賞臉外，也與水利署、集集攔河堰等單位積極調度用水有關，並呼籲雖然水情趨緩，民眾用水仍應節約，以免浪費珍貴水資源。

    日月潭先前為配合供應下游農水，蓄水率一度掉到85％，潭區九蛙疊像甚至出現7蛙探頭。（民眾提供）

    日月潭先前為配合供應下游農水，蓄水率一度掉到85％，潭區九蛙疊像甚至出現7蛙探頭。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播