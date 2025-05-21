議員促台南捷運深綠線北延嘉義 黃偉哲：會來努力

台南捷運深綠線銜接第1期藍線延伸線，串聯南科和高鐵台南站。（圖由南市交通局提供）

2025/05/21 17:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南科學園區總產值高達1兆多元，已超過竹科，就業人口也早已突破9萬人。南市議員陳昆和今天總質詢，建議台南先進運輸系統（捷運）深綠線的規劃，應向北延伸到嘉義高鐵站，使台南成為南部科技廊帶的重要核心重鎮。

台南市長黃偉哲表示，會來努力。交通局長王銘德則表示，深綠線目前為台南市的優先路網，北延部分則列為遠期路網。

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台南市議會今天召開第4屆第5次定期大會進行市政總質詢，市長黃偉哲率領市府團隊出席備詢。市議員陳昆和議員針市府人事任用、七股工業區規劃及聯外道路、曾文溪增建兩座橋梁進度，南44、45接麻豆謝厝寮跨曾文溪大橋進入南科，太陽能光電及漁電共生議題，鹽分地帶藝文/文化中心設置，台南學甲爐渣案、七股潟湖清淤、台61線西濱快速道路及台南市先進運輸系統深綠線案等案提出質詢。

其中，深綠線捷運北延嘉義太保部分，陳昆和表示，嘉義已著手規劃輕軌捷運，台南的建設重南輕北，幾乎所有重大建設都在溪南，未來捷運完成，將造成人口更為集中，溪北更加被邊緣化，市府建設應平衡溪南溪北，建議捷運深綠線的規劃，可從南科向北延伸到嘉義太保的高鐵站，使台南成為南部科技廊帶的重要核心重鎮。

台南捷運深綠線銜接第1期藍線延伸線，沿高鐵橋下往北經歸仁、永康、新化、新市、南科至台鐵善化站，全長約21.3公里，規劃設置14座車站及1座善化機廠，交通局並規劃在182市道以南則與第1期藍線延伸線共線，串聯南科和高鐵台南站，為南市優先路網，目前還在可行性研究階段。

台南捷運系統採用類似日本沖繩的高架跨座式單軌系統。（記者蔡文居攝）

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