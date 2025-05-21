台美關稅談判 農業部長陳駿季盼維持農產品輸美5％關稅

農業部長陳駿季。（《Yahoo齊有此理》提供）

2025/05/21 16:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國4月宣布實施對等關稅，除中國外，各國有90天的10％關稅暫緩期，我國正展開對美關稅談判，農業部長陳駿季今天（21日）說，台灣出口美國的產品共469項，平均關稅5％，盼談配後台灣輸美產品可維持10％以內稅率，「最好還是維持5％。」

陳駿季今天接受網路節目「齊有此理」專訪，對於關稅變局議題指出，台灣農產品外銷的第一波衝擊其實早在2021年中國禁運台灣農產品就發生，當時我國立刻調整外銷模式，持續分散市場，加強冷鏈、提升農產品品質等，以調整我國農業體質，我國農產品此後更容易輸往其他外銷市場，我國輸出美國的農產品目前共有469項，輸美關稅平均來說是5％，而我國農產品對美貿易為逆差，也就是美國賣到台灣的農產品遠多於台灣賣到美國的農產品總量，目前政府已組成談判團隊，希望可爭取維持台灣農產品輸美關稅5％，或在10％以下。

請繼續往下閱讀...

美國提高中國產品關稅，前部長陳吉仲曾提醒，小心中國的農產品傾銷到美國以外市場，可能影響我國農產品輸歐日，陳駿季則說，一定會注意回防並鞏固既有市場，我國農產品品質好，只要因應不同國家擬定的市場策略，應就能站穩市場。

近期外界部分傳言指總統賴清德將以0關稅為基礎展開對美談判，擔憂美國所有農漁產品都0關稅輸入，尤其如稻米等，恐會讓國內稻米產業滅頂，陳駿季再度重申，外界對賴總統發言有誤解，這說法是希望可以降低美國原定對台要課賦的32％關稅，也希望可讓台美雙贏，但談判時就農業依定會秉持三大原則，包含糧食安全、永續發展、保障我國農民權益。

陳駿季進一步指出，我國的大宗物資如黃豆、玉米、小麥等都主要倚賴進口，其中黃豆、玉米等更是我國牛豬等經濟動物，或者養殖魚類等主要飼料的原料，也指出若未來美國的玉米、黃豆等可零關稅輸入，其實反而有助於降低我國畜牧產品、養殖產品成本。

至於部分人士擔憂美國豬肉進口等，陳駿季指出，我國豬肉自給率達80％到90％，口感好又新鮮非常有競爭力，進口豬肉其實主要是補足國內的需求缺口，並且我國有望於5月底、6月初就獲得世界動物衛生組織認定為傳統豬瘟非疫區，屆時我國將是亞洲唯一非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫國，待認定通過後，我國也會立刻展開台灣生鮮豬肉輸日談判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法