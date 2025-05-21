八卦山上的白宮！彰化藝術高中等63年 「白色鋼琴屋」活動中心落成

彰化藝術高中的師等了超過一甲子，終於等到「白色鋼琴屋」活動中心。（記者劉曉欣攝）

2025/05/21 18:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於等到了！彰化藝術高中創校超過一甲子，師生過著沒有活動中心的日子，如今終於看到「白色鋼琴屋」活動中心落成啟用，最開心的就是今年應屆畢業生，成為校史第一次在自己學校活動中心辦畢業典禮的幸運兒。

彰化藝術高中校長蔣秉芳說，學校在八卦山上，土地面積有限，從1961年招生開始就沒有活動中心，以往要辦畢業典禮，就要去借彰化縣政府的演藝廳，或是在學校裡頭搭帳篷，也沒有大型室內空間可辦相關活動。

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蔣秉芳指出，蓋活動中心的用地來自拆除老舊科學館，活動中心全白設計，外觀有鋼琴琴鍵，有人稱為「白色鋼琴屋」，還有人以「八卦山上的白宮」來稱呼。全新活動中心的完成，這是經過前校長劉釗鑾、魏清山、李碧瑤等校長共同努力，如今終於看到願望成真。

彰化縣長王惠美說，這次在中央、地方的合作下，總共花費約1億元打造了彰藝中活動中心，這也是許多校友與師生共同的期盼，因為讓師生等太久了，這次不只是蓋了活動中心，還有舞台影音系統與冷氣設備，不只是辦畢業典禮，還能辦理藝文展演與體育競賽。

彰化藝術高中在1961年籌備創校，當時名為「彰化縣立初中」，也借用校地招生。1962年命名為「彰化縣彰化初級中學」在八卦山現址設校，1968年實施9年國民義務教育，校名改為「彰化國中」，2007年改為彰化藝術高中。

彰化藝術高中「白色鋼琴屋」活動中心還有舞台影音系統與冷氣設備，不只是辦畢業典禮，還能辦理藝文展演與體育競賽。（記者劉曉欣攝）

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