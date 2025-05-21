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    科學園區政策環評暴增3千公頃土地 環團痛批國科會

    國科會提出增設科學園區政策環評，但計劃書卻要2050年需求3千公頃，比過去2018年版本的600公頃還要暴增，質疑用水、用電、空污、廢棄物等恐大幅增量，還可能延伸強徵土地、破壞山林跟農地等衝突，國科會宛如黑店漫天喊價。（記者吳柏軒攝）

    國科會提出增設科學園區政策環評，但計劃書卻要2050年需求3千公頃，比過去2018年版本的600公頃還要暴增，質疑用水、用電、空污、廢棄物等恐大幅增量，還可能延伸強徵土地、破壞山林跟農地等衝突，國科會宛如黑店漫天喊價。（記者吳柏軒攝）

    2025/05/21 16:44

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會規劃新設、擴建科學園區，案件進入「政策環評」程序，今（21日）在環境部召開專案小組意見徵詢會議，但相關報告被環保團體痛批，國科會竟要求到2050年需地增為3千公頃，較2018年的2030年需地600公頃版本暴增，沒考量未來產業轉型，憂農牧用地遭覬覦、用水用電及污染大增。

    監督施政聯盟執行長許心欣指出，科學園區政策環評第2次修正案需地面積從2018年的2030年600公頃，到2020年提出2036年需地1千公頃，到如今再提出2050年需地3千公頃，大量圈地企圖，卻無充分科學評估與產業分析，罔顧國土計畫的功能分區。

    看首台灣協會秘書長謝和霖認為，目前科學園區用水量已導致旱季用水緊張，需停撥農業用水，更質疑2050年增3千公頃土地的需求如何推估？用水、用電、空污、水污及廢棄物等也無法推估，難認報告所說的對環境「輕微負面影響」。

    彰化縣環保聯盟研究員林政翰批評，政府草率幫廠商圈地的血淋淋案例，就在彰化的中科四期二林園區，當初國家投入539億元，幫友達量身打造，最後卻遭放鳥，該地曾是農業精華地帶，15年過去，第一期出租率只有5成，第二期還沒開發，「這不是炒地皮，什麼是炒地皮！」反對沒有根據卻大量新設的科學園區。

    台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠認為，台積電外移、AI產業落腳點已選好，許多電子產業也早外移中國、瞄準東南亞，加上美中貿易戰、美國關稅政策等，科學園區用地需求不可能大幅成長，也質疑說不出有哪些產業要進駐。

    台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰指出，目前科學園區開發面積4400公頃，如今還要增加一半，難以想像用水用電及廢棄物的增量，更質疑儲備用地3千公頃要從哪來？國科會說法含糊不清，質疑不外乎是強徵土地、破壞山林跟農地，繼續重演早期衝突跟悲劇。

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