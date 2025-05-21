國中會考工作人員加班費比本薪低 7縣市教師團體：比照基本工資調幅

國中會考今年共有17.5萬名考生，考生們週日開心考完。但包括桃園市、屏東縣等教師工會合發聲明，為會考工作人員爭取權益。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/21 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考日前落幕，桃園市各級學校產業工會、台中市教師職業工會、彰化縣教師職業工會、南投縣教師會、嘉義市教師會、嘉義縣教師職業工會、屏東縣教育產業工會等7個縣市教師團體合發聲明，呼籲教育部應比照基本工資調幅，提高國中教育會考人員的各項工作費。

桃園市理事長陳俊裕表示，會考經費由教育部編列預算支應，為避免影響學生上課天數，一律在週六日舉辦，工作人員皆須配合假日加班，但不僅比不上勞基法規定之假日出勤補償措施，加班費竟然比本薪低廉。

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屏東縣理事長黃莆田表示，政府的免費政策是奠基在工作人員的長年犧牲，20年來工作費調幅遠低於基本工資，從基測到會考（96年至114年）各項工作費調整，除了學生擔任「考場服務員」工作費調漲65％外，其餘多僅漲10％，工作費調幅遠不及同年段基本工資調幅81％、時薪調幅188％。

南投縣理事長許莉甄表示，多數會考工作人員為公教警，必須在沒有補休下，拖著疲累身軀連上12天班，雖不適用勞基法，但如此肆意揮霍公教警勞動力，卻不給予對等報酬，凸顯仍保有過去以上命下的心態。

台中市理事長張永青直指，權利義務嚴重不對等，加劇行政逃亡窘境， 低廉的工作費用、容不得一絲差錯的工作壓力讓人望之卻步，各考場試務工作主要由高中負責，主要執行者為教務主任及試務組長，教務處業務量早超標，要再擠出時間處理各項會考準備工作，每日825元工作費完全無法反應工作壓力與工作量。

此外，彰化縣理事長陳時文表示，低廉工作費導致在招募其他協助人員時困難重重，常要靠各校多方請託，會考屬於常態性業務，政府不思給予足夠資源，卻要承辦人員自顯神通，更加劇行政逃亡。

嘉義市理事長林文章強調，奉獻犧牲不是理所當然，政府應給工作人員應有的工作補償，公教警依法服從上級命令，過度承擔非本職工作，但奉獻犧牲不應被視為理所當然。

嘉義縣理事長劉政昇表示，政府應比照基本工資調漲幅度，提高各類人員試務工作費，並給予例假日加班應有補休，才能符應總統賴清德就職周年所提「尊嚴勞動，友善職場」精神。

會考工作人員加班費比本薪低，7個縣市教師團體合發聲明，為會考工作人員爭取權益，呼籲比照基本工資調幅。（記者林曉雲翻攝）

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