為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬公中興國小「小鐵人挑戰」 頂烈陽完成

    中興國小小鐵人賽，在太陽烈焰下舉行，挑戰學生體力及耐力。（記者劉禹慶攝）

    中興國小小鐵人賽，在太陽烈焰下舉行，挑戰學生體力及耐力。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/21 16:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了驪歌初起的季節，馬公市中興國小今（21）日舉辦「小鐵人挑戰活動」，今年第67屆畢業生參與游泳、自行車與路跑等3項挑戰，展現勇氣與毅力。澎湖縣議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、馬公警分局長呂文廷等人受邀擔任鳴槍嘉賓，現場也出現馬公市吉祥物「澎馬飛飛」一同為孩子們注入信心，現場氣氛熱烈。

    雖然時序入夏，太陽像火爐一樣炙燒大地，但中興國小畢業生以澎湖人三點水精神，接受強力挑戰。活動現場，馬公市吉祥物「澎馬飛飛」，也以人偶裝姿態在校園驚喜登場，陪伴學生熱身、合影，並為小鐵人們熱情加油，活潑逗趣的模樣成為現場矚目焦點，也象徵市政團隊對馬公囡仔運動與健康教育的重視。

    此次挑戰自大城北游泳池出發，首項為100公尺游泳，隨後進行自行車挑戰，途經光復路、西衛中路、重光腳踏車道、媽祖文化園區、光榮海堤至帆船大樓前，緊接著轉換為路跑段，沿觀音亭至篤行十村折返，最後再騎乘回學校體育館前完成全程，路線結合自然地景與歷史場域，具教育與探索雙重意義。

    中興國小校長陳智賢表示，小鐵人挑戰活動 是中興國小重要的傳統特色活動之一，自其上任後積極推動復辦，今年已邁入第3年。希望孩子在畢業前留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持的歷程，讓這份勇氣延續到未來人生的每一步。

    朝陽社區發展協會理事長顏明清、澎湖縣體育會總幹事陳佳億，以及中興國小家長會長許上文、副會長黃正維等人，也到場見證。

    澎湖縣議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等貴賓，共同為中興小鐵人鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等貴賓，共同為中興小鐵人鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播