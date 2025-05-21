馬公中興國小「小鐵人挑戰」 頂烈陽完成

中興國小小鐵人賽，在太陽烈焰下舉行，挑戰學生體力及耐力。（記者劉禹慶攝）

2025/05/21 16:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了驪歌初起的季節，馬公市中興國小今（21）日舉辦「小鐵人挑戰活動」，今年第67屆畢業生參與游泳、自行車與路跑等3項挑戰，展現勇氣與毅力。澎湖縣議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、馬公警分局長呂文廷等人受邀擔任鳴槍嘉賓，現場也出現馬公市吉祥物「澎馬飛飛」一同為孩子們注入信心，現場氣氛熱烈。

雖然時序入夏，太陽像火爐一樣炙燒大地，但中興國小畢業生以澎湖人三點水精神，接受強力挑戰。活動現場，馬公市吉祥物「澎馬飛飛」，也以人偶裝姿態在校園驚喜登場，陪伴學生熱身、合影，並為小鐵人們熱情加油，活潑逗趣的模樣成為現場矚目焦點，也象徵市政團隊對馬公囡仔運動與健康教育的重視。

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此次挑戰自大城北游泳池出發，首項為100公尺游泳，隨後進行自行車挑戰，途經光復路、西衛中路、重光腳踏車道、媽祖文化園區、光榮海堤至帆船大樓前，緊接著轉換為路跑段，沿觀音亭至篤行十村折返，最後再騎乘回學校體育館前完成全程，路線結合自然地景與歷史場域，具教育與探索雙重意義。

中興國小校長陳智賢表示，小鐵人挑戰活動 是中興國小重要的傳統特色活動之一，自其上任後積極推動復辦，今年已邁入第3年。希望孩子在畢業前留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持的歷程，讓這份勇氣延續到未來人生的每一步。

朝陽社區發展協會理事長顏明清、澎湖縣體育會總幹事陳佳億，以及中興國小家長會長許上文、副會長黃正維等人，也到場見證。

澎湖縣議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等貴賓，共同為中興小鐵人鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

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