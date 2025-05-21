迎接夏季海域旅遊旺季 國海院視察澎湖波流遙測站

國海院在澎湖設立波流遙測系統，增加澎湖海域安全維護。（國海院提供）

2025/05/21 15:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著夏季腳步接近，澎湖海域遊憩活動即將進入高峰。海洋委員會國家海洋研究院長陳璋玲19日抵澎，視察波流遙測系統的運作情形。目前國海院於澎湖已建置多項海洋觀測設施，包括岸基遙測雷達系統、水文與氣象浮標站，可即時掌握海流、波浪、風場等海象資料，整合至「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」，有效支援海上活動安全預警與管理。

澎湖國家風景管理處則透過介接GoOcean平台資料，整合觀光遊憩資訊與海象狀況，提供熱門海灘（包括觀音亭、山水、嵵裡、井垵、隘門等）的潮汐、風浪強度與活動建議等安全指引資訊，供游泳、潛水、SUP、風帆等活動參與者參考，協助研判風險、保障安全，提升海域遊憩體驗的舒適性與安全性。

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國海院表示，澎湖具備豐富海洋資源與獨特地理條件，是發展海洋觀光的重要據點。透過科學觀測與資訊科技，國海院致力打造「可預測、可掌握、可安心」海洋環境，為全民海洋安全提供堅實後盾。為涵蓋更大的海洋觀測範圍，國海院正評估在澎湖增設波流遙測站，以提升整體海象觀測能力。

為強化海洋觀測的能量，國海院與成功大學、中央大學共同研發海洋遙測系統。此系統具備高度穩定性與實用性，展現本土科研在海洋安全應用上的實力與韌性。20日國海院假澎湖科技大學舉行海洋遊憩運動風險資訊環境監測技術討論會，就系統設計理念、資料應用與未來技術升級進行深度交流，並針對海洋觀測在遊憩風險管理的應用進行討論。

國海院與成功大學、中央大學合作，在澎湖建立波流遙測系統裝置。（國海院提供）

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